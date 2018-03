België Gaasbeek Marie Arconati Visconti (1843-1924) was de laatste eigenares van kasteel van Gaasbeek, even ten westen van Brussel. Deze verzamelaarster schonk haar tot kasteel verbouwde burcht in 1921 aan België. De expositie Markiezin zkt. kunst biedt op een nogal ongebruikelijke manier een ‘biografie’ van deze romantische weldoenster. Met kunst uit haar eigen verzameling maar vooral met veel hedendaags werk wordt uit allerlei invalshoeken een telkens ander facet van de markiezin geschetst. Er zijn kunstwerken te zien van onder anderen Cindy Sherman, Veronique Branquinho, Berlinde de Bruyckere, Leo Copers en Tracy Emin. Markiezin zkt. kunst. Actuele kunst in kasteel van Gaasbeek, Kasteelstraat 40, Gaasbeek (Lennik), t/m 23 nov di t/m zo 10-18u. Inl 0032 25310130 en www.kasteelvangaasbeek.be Antwerpen Artus Quellinus I, François Duquesnoy, Rombout Verhulst en Lucas Faydherbe zijn de grootmeesters van de barokke beeldhouwkunst in de (Zuidelijke) Nederlanden. Quellinus maakte naam met zijn werk voor het Amsterdamse stadhuis, Duquesnoy maakte zich onsterfelijk met ‘Manneken Pis’. Het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen toont twee eeuwen beeldhouwwerk van deze en andere kunstenaars. Uitgangspunt is het borstbeeld. De internationale context en de klassieke voorgangers komen aan bod, en ook andere disciplines waarin de portretbuste een rol speelde. Voorbeeldige busten. Het borstbeeld in de Nederlanden 1600-1800, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Leopold de Waelplaats, Antwerpen, t/m 14 dec di t/m zo 10-17u. Inl 0032 32387809 en www.kmska.be En verder Open Monumentendag, 14 sept Vlaanderen www.openmonumenten.be; Anne-Mie van Kerckhove, t/m 2 nov Wiels, Brussel 0032 23473032; www.wiels.org; 1% Water en onze toekomst, t/m 28 sept Z33, Hasselt 0032 11295960; www.z33.be