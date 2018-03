Beleggers werken aan schadeclaim

Gedupeerde beleggers in de boekhoudfraudezaak van supermarktconcern Ahold gaan schadevergoeding eisen van accountant Deloitte die destijds de jaarrekeningen van het concern ten onrechte goedkeurde. Deloitte kreeg gisteren in hoger beroep een schriftelijke berisping opgelegd van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, wegens het „ernstig tekort schieten” van de controle.

Kort na de uitspraak kondigde de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) aan „op korte termijn” Deloitte te gaan dagvaarden. Door een gebrekkige controle van de boekhouding bij Ahold zijn beleggers misleid, stelt de VEB.

Volgens VEB-directeur Jan Maarten Slagter loopt de totale omvang van de door beleggers geleden schade „in de miljarden”. De hoogte van de schadeclaim wordt pas vastgesteld als de rechter heeft vastgesteld dat Deloitte inderdaad aansprakelijk is. Volgens Slagter zal de claim „al snel in de honderden miljoenen” lopen. „Het gaat om heel veel geld.”

De VEB beraadt zich nog tegen wie zij de claim precies gaat indienen: tegen de verantwoordelijke accountant, tegen Deloitte Nederland of tegen Deloitte in de Verenigde Staten, waar een deel van de boekencontrole plaatsvond.

Eerder heeft de Stichting Onderzoek bedrijfsinformatie (Sobi), die eveneens beleggers vertegenwoordigt, al een claim ter waarde van maximaal 35 miljoen euro ingediend tegen zowel Deloitte Nederland als Deloitte in de Verenigde Staten. „Wij lopen een jaar voor op de VEB”, zegt Sobi-voorzitter Pieter Lakeman, „We verwachten komend voorjaar een uitspraak.”

In november 2005 trof de VEB al voor 1,1 miljard dollar een schikking met Ahold in deze zaak. Die is inmiddels uitbetaald.

