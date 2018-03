Behandel het vluchtdier man als een paard

Alles wat ik van mannen weet, heb ik van mijn hond geleerd. Dat is de titel van een zelfhulpboekje van het Britse ex-fotomodel Clare Staples waarin zij het gedrag van mannen en honden met elkaar vergelijkt. Volgens Staples zijn mannen en honden qua instinct nauw aan elkaar verwant, beide species zijn immers jagers.

Het ex-fotomodel geeft tips voor gedragstraining van honden die ook toepasbaar zijn op mannen. Onder het kopje ‘Straffen en belonen’ staat bijvoorbeeld: „Honden hebben er een hekel aan genegeerd te worden. Als je hond zich misdraagt, kun je hem het beste laten zien dat je dat niet accepteert door hem simpelweg te negeren.” Voor ‘hond’ kan ook ‘man’ worden gelezen. Onder het kopje ‘agressie’ adviseert zij: „Sta niet toe dat je hond zich ook maar enigszins agressief gedraagt. Als hij tegen je gromt, zijn tanden ontbloot of je zelfs bijt, moet je hem helaas wegdoen.”

Nuttige tips, daar niet van, maar het zou me verbazen als Clare Staples nog steeds gelukkig aan de man is. Want een man mag dan met een hond zijn jachtinstinct gemeen hebben, beter kun je een man – vanwege zijn vluchtinstinct – vergelijken met een paard. In het kinderboek Paardenfluisteren, over leven en werk van de Amerikaanse ‘paardenfluisteraar’ Monty Roberts, dat ik schreef met paardentrainer Annemarie van der Toorn, staan ‘Tien Paardenfluisterregels’. Stuk voor stuk zijn deze regels ook effectief in de omgang met de man. Sommige regels, zoals ‘Sla of schop je paard/man nooit’ en ‘Schreeuw nooit tegen je paard/man’, spreken voor zich. Andere behoeven een kleine toelichting.

‘Beloon binnen drie seconden.’ Vrouwen hebben de neiging secundair te reageren. Als een man uit zichzelf twee ons groenten eet en niet bumperkleeft, dan zijn zij geneigd hun blijdschap daarover te onderdrukken omdat ze bang zijn zichzelf blij te maken met een dode mus (morgen zal hij waarschijnlijk toch weer bumperkleven en steak frites zonder sla bestellen). Fout. Het is van belang meteen te belonen als de man gewenst gedrag vertoont. Binnen drie seconden. Liefst met een liefkozing. Wacht je te lang, dan legt de man het verband niet tussen het gewenste gedrag en de beloning en zal hij dit gedrag niet herhalen.

‘Doe alsof je de hele dag de tijd hebt.’ In de omgang met paarden geldt: doe alsof je de hele dag de tijd hebt, en je bent in een kwartier klaar; heb je maar een kwartier, dan ben je de hele dag bezig. Mannen hebben veel aandacht nodig. Ze zijn allergisch voor alleen maar het idee dat hun vrouw tijd heeft voor iets anders. Een vrouw moet dus nooit laten merken dat zij het druk heeft. Als zij doet alsof ze alle tijd heeft, is de kans groot dat haar man na tien minuten achter de krant in slaap is gevallen of verdwaald op internet, zodat zij alsnog tijd heeft voor dat wat gedaan moet worden. Deze regel werkt goed als je een paard uit de wei moet halen, waarom zou hij niet werken als je een man uit de kroeg moet halen?

De belangrijkste regel is misschien wel: ‘Reageer altijd hetzelfde.’ Het is vrouwen eigen om het één te zeggen en iets anders te bedoelen. Op de website www.manenpaard.nl is te lezen hoe destructief zulks gedrag voor een paard uitpakt. „Incongruent gedrag is voor paarden uitermate onplezierig, omdat ze tegenstrijdige informatie krijgen. Ze zien aan de buitenkant in houding en gedrag het één en voelen dat onze intenties diep van binnen iets compleet anders aangeven.” De reactie van paarden hierop geldt ook voor mannen. „Ze worden apathisch of juist onrustig, ze negeren ons of worden juist opdringerig.”

Om misverstanden te voorkomen: in de methode van Monty Roberts is het paard niet een willoos object dat moet gehoorzamen, maar een partner die uit eigen vrije wil samenwerken met de mens. Net zo kan het vluchtdier man uit eigen vrije wil naar de vrouw toekomen – mits zij dus de paardenfluisterregels in acht neemt.

Paardenfluisteren, leer de paardentaal van Monty Roberts, Monique Snoeijen en Annemarie van der Toorn, uitgeverij Prometheus, 14,95 euro.

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Paard

In het artikel Behandel het vluchtdier man als een paard (12 september, pagina 20) wordt verwezen naar de site www.manenpaard.nl. Dit moet zijn www.manenpaard.eu