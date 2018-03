ASML stelt nieuwe commissaris voor

Veldhoven, 12 sept. Chipmachinefabrikant ASML wil een nieuwe commissaris benoemen op de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering in maart volgend jaar. Dat maakte het bedrijf vandaag bekend. Pauline van der Meer volgt Rolf Deusinger op, die eerder dit jaar aftrad. Deusinger was sinds juli vorig jaar lid van de raad van commissarissen. Deusinger had elders een nieuwe functie aanvaard, die moeilijk te combineren was met een commissariaat bij ASML.