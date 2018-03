Als de tobber het klapnet viert

Kester Freriks: De Valk. Querido, 223 blz. € 22,50

In de 17de eeuw werden slechtvalken gevangen met een klapekster. De klapekster zit vast aan een draadje, maar hij kan wel onrustig rondhuppen als hij ‘de dreigende sikkelvorm (van een valk) aan de hemel bespeurt’, aldus Kester Freriks in zijn net verschenen boek De Valk.

Vanuit een grotere schuilplaats, de tobhut, houdt de valkenvanger de klapekster in de gaten. Met zijn onrust verraadt de vogel dat er een roofvogel aankomt. Als de valkenvanger tijdens het lange wachten, het tobben, niet te dronken is geworden, sjort hij aan een touw een houten lokduif tevoorschijn. Komt de valk daarop af, dan ziet hij een levende, tamme valk zitten. Gezelschap! ‘Nu trekt de tobber een duivenkotje open met daarin een levende duif. Deze probeert weg te vliegen, maar een leidraad belemmert hem dat. De valk stoot op de prooivogel, slaat die, ‘mantelt’ het voedsel en laat niet meer los.’ Dan viert de tobber een klapnet en is de valk gevangen.

‘Mantelen’ is valkeniersjargon voor het met de vleugels afschermen van de prooi. Freriks beschrijft de geschiedenis van de valkerij, het jagen met roofvogels, en gebruikt dat jargon zelf ook. Hij is namelijk zelf even valkenier geweest. Zo lees je in De Valk passages over een gewonde slechtvalk die hij als 19-jarige vogelaar vond en oplapte. Hoe het afloopt met die valk is ontroerend.

Herinneringen als deze behoren tot de mooiste fragmenten. Want daaruit blijkt uit hoezeer Freriks gesteld is op deze vogelsoort. Die liefde komt explicieter naar voren uit de beschrijving van de eeuwenoude valkenjacht. Freriks noemt de slechtvalk een ‘edele valk’ en ‘een fraaie wildvogel als een roofridder in oude tijden op de weergang van zijn kasteel of trans van zijn kerktoren.’ Hij lijkt aangestoken door de lyrische stijl van de antieke werken die hij raadpleegt. Die stijl past ook wel bij de adellijke status van de valkerij, die in kasteeltijden een grote bloei te zien gaf. Maar de soberder stijl waarin Freriks over zijn jeugdliefde schrijft, is indringender.

Freriks heeft de paleizen van roemruchte valkeniers bezocht. Hij beschrijft valkerij-scènes op oude schilderijen en wandkleden. Gaandeweg wen je aan zijn valkenierstaal, waarin een valk niet stijgt maar opsteilt en niet eet maar aast. Prachtige woorden, net als die tobber in zijn tobhut. Je komt alles te weten over de valkenjacht en de ecologie van slechtvalken. Freriks weet al die thema’s soepel te vervlechten, maar één keer lijkt hij door valkenliefde verblind. Slechtvalken eten volgens hem nooit wat hij haarwild noemt. Ze slaan vliegende vogels met hun achternagel, azen dan het borstvlees van hun prooi en laten vaak wat liggen omdat met 125 gram vlees hun maag vol is. ‘Dat vlees moet per se vers zijn, dus afkomstig van geslagen en meteen verorberde prooi’. Toch voedt Freriks zijn slechtvalk rosbief, dood haarvlees dus.

Zulke details doen niets af aan de vele verrassende wetenswaardigheden in het boek, zoals het feit dat Arabieren in Abu Dhabi hun giervalken houden in enorme koelruimten in de woestijn. Ook de negatieve kanten van de jacht komen aan de orde. Eind 17de eeuw werden er weinig giervalken aangevoerd uit IJsland en Groenland; ze raakten op. De valkenjacht werd daarna door het jachtgeweer in de hoek van nostalgie gedrongen.

Het is bijzonder dat een vogelaar een lofzang op de valkerij schrijft. Veel vogelaars zien die jacht als gesol met vogels die ze liever vrij zien. Ook ik had mijn reserves, maar ik weet nu dat het een fascinerend ambacht is.

De uitgever van De Valk van Kester Freriks (Boeken, 12 september) is Athenaeum, Polak & Van Gennep, niet Querido.