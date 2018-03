'Alles gaat volgens verwachting'

De Paralympische Spelen zijn een week bezig. De Nederlandse ploeg heeft tot nu toe (vanmiddag 12.15 uur) twee gouden, vier zilveren en vijf bronzen medailles gewonnen en staat daarmee op de 26ste plaats in het medailleklassement. Chef de mission Thea Limbach reageert vanuit Peking.

Bent u tevreden met de resultaten?

„Ja, alles gaat eigenlijk wel volgens de verwachtingen. Natuurlijk zijn er wat tegenvallende resultaten. Sommige sporters hebben iets beter gepresteerd dan we van te voren dachten, anderen doen het juist iets minder.”

Wie doen het beter dan verwacht?

„De tafeltennissers doen het echt heel goed. Bij de Paralympische Spelen zijn sommige klassen samengevoegd omdat er weinig deelnemers zijn – daardoor is het soms extra zwaar. Toch hebben Kelly van Zon en Nico blok beiden een bronzen medaille gewonnen. Ook judoka Sanneke Vermeulen heeft optimaal gepresteerd. Een bronzen medaille was voor haar het hoogst haalbare. Die won ze, dus ze heeft het geweldig gedaan. Tandemrijders Alfred Stelleman en Jaco Tettelaar hebben verrassend gepresteerd. Zij hadden nog nooit in een topdrie gestaan op een groot toernooi. Het circuit lag hen goed vanwege de vele bochten. Dus met die zilveren medaille zijn we heel tevreden. Zwemster Mirjam de Koning presteerde boven verwachting op de 100 meter rugslag, daar won ze goud terwijl ze niet favoriet was. Maar op de 100 meter vrije slag was ze wel favoriet en daar werd ze tweede. Dus dat is een beetje dubbel.”

Welke sporters deden het minder goed dan u verwachtte?

„Vooral bij de paardensport gaat het minder dan we hadden gehoopt. Onze beste amazone, Sabine Peters, moest toen de paarden in quarantaine gingen opeens wisselen van paard. Haar toppaard had een virus opgelopen en het was niet zeker of het dier op tijd beter zou zijn. Haar vijfde plaats was het hoogst haalbare, maar op haar toppaard was ze waarschijnlijk hoger geëindigd. De voetballers verloren hun eerste wedstrijd tegen Brazilië, daardoor zakten ze weg uit de topvier. Maar ze staan op dit moment vijfde op de wereldranglijst, dus eigenlijk was dat ook wel weer volgens verwachting. Wheeler Kenny van Weeghel werd zevende op de 400 meter, dat was jammer. Maar aangezien hij ook nog in actie komt op de 100 en 200 meter wilde hij zichzelf sparen. Als hij mee zou strijden om de medailles, zou hij nog aangezet hebben. Aangezien hij al te ver achter lag, heeft hij zich laten afzakken. Dus eigenlijk was ook dat volgens planning.”

Welke Nederlandse sporters gaan er nog medailles winnen?

„Er komen in ieder geval tennismedailles aan. Korie Homan is al door naar de finale en de andere halve finale (die is vanmiddag gespeeld, red.) gaat tussen de Nederlanders Esther Vergeer en Jiske Griffioen. Daar winnen we dus in ieder geval goud en zilver, en hopelijk is er zelfs een geheel Nederlands podium. Ook bij de mannen gaat het goed; drie Nederlandse tennissers in de halve finale. ”

China staat in het klassement, net als bij de Olympische Spelen, weer bovenaan. Is dat verrassend?

„Nee, absoluut niet. Zij hebben zo’n grote poule waaruit ze kunnen putten. En ze spelen in eigen land. Ik had niet anders verwacht. Groot-Brittannië presteert wel beter dan ik dacht. Dat land staat nu tweede in het algemeen klassement. Aan de prestaties van de Britse sporters kun je aflezen dat de Spelen over vier jaar in hun land worden gehouden. Ongelooflijk wat dat met een land doet.

Tot nu toe zijn er vier paralympiërs betrapt op doping. Is dat veel?

„Volgens één van de artsen is dat niet meer dan voorheen. Er wordt hier beter gecontroleerd dan vier jaar geleden in Athene, dus de pakkans is groter. Maar drie van de betrapte sporters zijn gewichtheffers. In dat soort sporten komt dopegebruik wel vaker voor.”

Nederland staat 26ste in het medailleklassement. Is dat genoeg?

„Nee. We willen in de top-25 eindigen dus er moeten nog wat gouden medailles bij. Maar dat gaat ook zeker gebeuren.”

