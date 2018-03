85.000 Britse reizigers gestrand

Tienduizenden vakantiegangers zijn gestrand in het buitenland nadat de Britse reisorganisatie XL faillissement had aangevraagd. Alle vluchten van XL, dat over 21 vliegtuigen beschikt, zijn geannuleerd.

Volgens de Britse luchtvaartautoriteiten zitten in totaal 85.000 vakantiegangers met XL-reizen in het buitenland. Nog eens 200.000 mensen hadden al een reis geboekt, die nu niet door kan gaan.

Een vlucht van een XL-vliegtuig, dat gisteravond op het punt stond te vertrekken van Orlando in Florida naar Londen, werd op het laatste nippertje geannuleerd, tot ergernis van de passagiers. Vanmorgen arriveerden op de Londense luchthaven Gatwick nog passagiers voor vakantievluchten die ook waren afgelast.

De XL-groep, die onder meer bestaat uit een luchtvaartmaatschappij en diverse kleinere reisorganisaties, is de op twee na grootste reisorganisatie van Groot-Brittannië. Zij bediende vorig jaar in totaal 2,3 miljoen reizigers en telt 1700 werknemers.

Britse touroperators hebben het op het ogenblik moeilijk wegens de sterk gestegen brandstofkosten en het verslechterde economische klimaat in Groot-Brittannië in het bijzonder. De afgelopen weken zijn al twee kleinere luchtvaartmaatschappijen, Zoom en Silverjet, failliet gegaan.

„Voor wat betreft de mensen die nu in het buitenland zitten werken we nauw samen met de reiswereld om vluchten te organiseren voor hun repatriëring”, aldus David Clover van de Britse burgerluchtvaartautoriteit (CAA) vanmorgen tegenover de BBC.

De gedupeerde reizigers die hun reizen hadden geboekt via andere organisaties, die met XL samenwerkten, zullen waarschijnlijk geen extra kosten hebben. Alleen de mensen die rechtstreeks XL-vluchten hadden geboekt lijden schade. Dat laatste kan ook gelden voor de Londense voetbalclub West Ham United, die voor 2,5 miljoen pond per jaar werd gesponsord door XL.

Concurrent TUI riep de regering vanmorgen op reisorganisaties te verplichten zich aan te sluiten bij het samenwerkingsverband ATOL, dat reizigers financiële bescherming biedt in het geval van een faillissement.