6 DANSEN Rauw & Little Sexmachine

Melkweg

Vanavond. Kaarten kosten 15 euro (+ Melkweg lidmaatschap) via www.meubelstukken.nl. Melkweg, Lijnbaansgracht 234a, Amsterdam.

Rauw, één van de feestconcepten van dj Joost van Bellen, is na de sluiting van Club 11 verhuisd naar de Melkweg. Elke tweede vrijdag van de maand kun je in de grote zaal (The Max) dansen op de hipste, eclectische house- en electrobeats van nu.

Dancegoeroe Van Bellen, medeoprichter en eigenaar van ‘party’-buro Meubel Stukken, reist veel om de nieuwste ontwikkelingen in de elektronische muziek te spotten en naar Nederland te halen. Vorige week nog stond er een bonte verzameling aan internationale artiesten op het Valtifest op het NDSM-terrein. Een hausse aan fluoriserend en gekleurd geklede mensen overspoelde de stad om de acid-periode te doen herleven.

Rauw is de maandelijkse clubavond van Meubel Stukken, die vernieuwende acts en dj’s aan de man brengt. Volgens de organisatie, die spreekt van een najaarsoffensief, staan er de komende maanden interessante acts en dj’s op het programma. „Onder anderen Justice, Crookers en in oktober Erol Alkan, die Lowlands afsloot in de Bravo-tent. Vanavond is de meest in het oog springende act Princess Superstar, bekend van vele vocalen in housenummers, onder meer te horen in de hit ‘Licky’. Zij doet een dj-set met live vocalen en raps.”

Voor het eerst zal vanavond de tweede zaal ook in gebruik worden genomen. Daar dans je op dé hippe sound van nu: baltimore, baile funk en kuduru. Door de organisatie wordt het omschreven als ‘ruige en vuige elektronische wereldmuziek’.

Een Rauw-avond kenmerkt zich door het straffe geluid. In augustus speelde live-act Motor de tent plat. Het is muziek voor mensen die openstaan voor nieuwe dingen. Nog niet uitgedanst en nog meer zin in Rauw? Morgen verkast het hele gebeuren naar Tivoli in Utrecht om daar de boel op z’n kop te zetten.