5 FESTIVAL

Car Art

Delft: Achter het station. Op 13 & 14 september. www.carartfestival.nl

Festival waarbij gevestigde en beginnende kunstenaars zich laten uitdagen door de auto. Het resultaat bestaat uit vliegmachines, opgekalefaterde eenden, een logge, loden racewagen en een auto die in rook zal opgaan. Er is ook een aantal werken waaraan het publiek mag deelnemen. Naast kunst dragen dichters voor in de auto, is er muziek van The Frowns, Ana Criado, Heer Halewijn en L’Chaim, een drive-in cinema aan de Laan van Vollering, dans van Moyotribe en 2move dance company en theater door Theater Grr.