Popronde Nijmegen

Nijmegen: Merleyn. Opening vanavond 20.00u. www.popronde.nl

Popronde is een gratis toegankelijk, landelijk reizend festival dat ieder najaar plaatsvindt. In elke stad treden in de cafés, theatertjes en clubs opkomende Nederlandse bands uit alle mogelijke genres op. Tot en met november zullen de 100 geselecteerde bands en artiesten samen optredens gaan geven in 20 steden. De opening van Popronde is vanavond om 20.00u in Nijmegen. Vanaf 21.00u gaat het programma verder bij 26 deelnemende podia in het centrum. Alle bezoekers van de opening ontvangen de Popronde cd gratis.