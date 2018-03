3 FESTIVAL

De Wereld van Witte de With

Rotterdam: Witte de Withstraat en Museumpark. Van 12 t/m 14 september. Inl: www.festivalwww.nl

Het kunstenfestival De Wereld van Witte de With biedt drie dagen lang mode, theater, muziek, literatuur en beeldende kunst met als thema ‘groen’. Zo wordt het voorplein van Arminius omgetoverd tot een Tuin van de Eeuwige Jeugd, met tentenkamp, sauna en hottub. Duurzaam modecollectief UpperWareHouse organiseert een Sweatshop en er is een modeshow met de nieuwste duurzame mode. En als symbool voor anders denken over vergrijzing lopen 100-jarigen een 100-meter hardloopwedstrijd.