2 FESTIVAL

KLIK! Animation Festival

Amsterdam: Kriterion. Van 12 t/m 14 september. www.klikamsterdam.nl

Gedurende het KLIK! Animation Festival staat Kriterion geheel in het teken van animatie. Zo’n 226 animatiefilms passseren de revue, met daarin een grote plaats voor aanstormend Nederlands talent. In de tuin zal een Animatorkooi staan waar live animaties worden gemaakt die in de foyer zullen worden vertoond. Met de Animatiemachine kun je razendsnel animaties maken die direct op het internet worden gezet. De feesten op vrijdag en zaterdag en de afsluiting op zondagavond worden muzikaal en visueel omlijst door dj’s en vj’s.