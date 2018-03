Foute Nacht van Max Havelaar

Amsterdam: Paradiso. Op 13 sept., 22.00-05.00u. Entree: gratis (met foute katoen), anders 10 euro. Inl: www.de-foutevrienden.hyves.nl

Zaterdag viert Max Havelaar in Paradiso het einde van foute katoen. Als je een kledingstuk van normaal katoen inlevert (een shirt, slip, sok of liever nog een hele zak vol), mag je gratis naar binnen. De actie is onderdeel van de Foute Campagne van Stichting Max Havelaar, die aandacht vraagt voor de problemen van kleine katoenboeren in ontwikkelingslanden. Met Giovanca, Malle Pietje en de Bimbo’s, Phil Horneman, Roger Seventytwo & The Walk, MeloManics.