Zwemster Van Dijk opnieuw vierde

DUBROVNIK, 11 sept. Edith van Dijk is gisteren bij de EK zwemmen open water in het Kroatische Dubrovnik als vierde geëindigd op de 10 kilometer. Die klassering behaalde ze een dag eerder ook al op de 5 kilometer. Linsy Heister eindigde kort achter Van Dijk als vijfde. De Russische Larisa Iltsjenko werd eerste. Het zilver was voor de Italiaanse Martina Grimaldi en het brons ging naar de Française Alice Franco.