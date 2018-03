Weer politieke moord in Libanon

Een leidende Libanese druzische politicus is gisteravond gedood bij de ontploffing van een bom onder zijn auto in de voornamelijk door druzen bewoonde bergen ten oosten van de hoofdstad Beiroet. Het was de eerste politieke moord in Libanon in ongeveer een jaar. Bijna alle voorgaande politieke moorden, te beginnen met de moordaanslag op oud-premier Rafiq Hariri in 2005, waren gericht tegen politieke persoonlijkheden uit het anti-Syrische kamp en werden aan Syrië toegeschreven. Het slachtoffer van gisteren, sjeik Saleh Aridi, maakte echter deel uit van een door Syrië gesteunde groep, de Libanese Democratische Partij van Talal Arslan.

Aridi had niet lang geleden een hoofdrol gespeeld bij de verzoening van pro- en anti-Syrische druzische groepen in Libanon. Premier Fouad Siniora, zelf een sunniet, riep beide partijen meteen tot kalmte op.

De politieke strijd tussen door het Westen gesteunde sunnieten, christenen en druzen (onder Walid Jumblatt) enerzijds en door Syrië gesteunde shi’ieten (Hezbollah en Amal), christenen en druzen anderzijds ontaardde afgelopen voorjaar in een gewapende confrontatie in Beiroet, het druzische gebied en Tripoli. Bemiddeling door Qatar leidde tot de vorming van een kabinet van nationale eenheid en een de facto veto op belangrijke regeringsbeslissingen voor het pro-Syrische kamp.

Volgens een medestander van sjeik Aridi was de moord bedoeld om het geweld in de druzische bergen nieuw leven in te blazen. „Het was een bloedige boodschap”, zo zei Nazih Abu Ibrahim, net als het slachtoffer lid van het leiderschap van de partij. Hij wees erop dat partijfunctionarissen de laatste weken hun veiligheidsmaatregelen hadden versoepeld omdat de atmosfeer in het druzische gebied aanzienlijk was verbeterd. Ook in de noordelijke stad Tripoli hebben rivaliserende groepen, sunnieten en alawieten, onlangs een bestand gesloten. (AP, AFP)