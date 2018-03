Vuelta met start in Assen gaat over de Cauberg

De deelnemers aan de Ronde van Spanje krijgen volgend jaar de meest roemruchte Nederlandse heuvel, de Cauberg, voor de kiezen. De wielrenners moeten de Limburgse berg twee keer beklimmen. Dat werd gisteren bekendgemaakt tijdens de presentatie van het rittenschema van de ‘Nederlandse’ etappes.

De Vuelta gaat op 29 augustus van start met een proloog over ongeveer vijf kilometer op het TT Circuit van Assen. Een dag later rijden de renners van Assen naar Emmen, over 210 kilometer. Het peloton rijdt op 31 augustus van Zutphen naar Venlo (190 kilometer), waarna op 1 september de renners vanuit Venlo vertrekken voor een rit over 210 kilometer door Limburg naar Luik.

In de huidige editie bleef de Spanjaard Egoiu Martinez aan de leiding van het klassement. De etappe van gisteren, over 178 kilometer van Calahorra naar Burgos, eindigde in een massasprint. De Spaanse sprinter van de Rabobankploeg won. Hij versloeg in de laatste meter zijn Belgische rivaal Tom Boonen.

Freire betrok zijn ploeggenoten nadrukkelijk bij zijn succes. „Dinsdag had ik ook goede benen, maar toen lukte het niet. Dit is een terechte zege voor al het werk wat de ploeg heeft gedaan”, stelde Freire. „Horrillo en Flecha zijn zo veel mogelijk bij mij gebleven. Ik ben uitstekend in stelling gebracht.”

De Spanjaard moest in de slotfase nog een flinke inspanning leveren om in een goede positie te komen. Samen met Pedro Horrillo kwam hij in een bocht buitenom en pikte hij aan bij de QuickStep-trein. Die ploeg leek Boonen uitstekend te hebben afgezet, maar Freire kwam met een versnelling toch nog voorbij de Belg.

De etappe werd gekenmerkt door een vluchtpoging van de Spanjaarden Serafín Martínez, José Antonio López en Andrij Grivko uit Oekraïne. Dit drietal ging er na 33 kilometer vandoor. De drie vluchters slaagden er uiteindelijk in een behoorlijke voorsprong te pakken, maar mede dankzij het werk van de Raboploeg volgde er zo’n vijf kilometer voor de finish een hergroepering. (ANP)