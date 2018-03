'Vraag naar kinderopvang is onderschat'

Het kabinet onderschat de vraag naar kinderopvang structureel. Niet 35 procent van de kinderen zal in 2011 naar de opvang gaan, zoals de overheid denkt, maar 50 procent.

Dat denkt brancheorganisatie MOgroep, waarbij 75 procent van de opvangbedrijven is aangesloten. De organisatie komt vandaag met een alternatief plan om overschrijdingen van het kinderopvangbudget te kunnen tegengaan.

De vergoeding voor opa’s en oma’s die hun kleinkinderen opvangen, moet volgens de MOgroep verdwijnen. Alleen kinderopvang die voldoet aan wettelijke eisen moet nog aanspraak kunnen maken op toeslag. En er moet een wettelijk recht komen op kinderopvang voor ieder kind.

Dit jaar gaat al 30 procent van de kinderen naar de opvang. Dat was in 2005 nog maar 15 procent. Het kabinet houdt rekening met een budgetoverschrijding van 1,15 miljard euro in 2011. Volgende week worden op Prinsjesdag de plannen voor opvang en het bijbehorende budget bekendgemaakt.

Het kabinet wil een lagere uurvergoeding gaan bieden aan gastouders en ouders minder geld gaan teruggeven. De bewindslieden gaan er daarbij vanuit dat kinderopvangbedrijven hun uurvergoeding niet indexeren, en dat het uurtarief voor naschoolse opvang met 7 procent wordt verlaagd.

De MOgroep zegt dat deze aannames niet realistisch zijn. Voorzitter Ina Brouwer van MOgroep Kinderopvang is bang dat veel ouders minder zullen gaan werken als het voorgenomen beleid werkelijkheid wordt. Bovendien, zegt Brouwer, heeft slechts een minderheid van de organisaties voldoende marge om de stijgende kosten van personeel, huren en cao-eisen op te vangen.

De MOgroep komt met alternatieve plannen die jaarlijks 491 miljoen euro opleveren. Het uitsluiten van opvang door grootouders levert jaarlijks circa 270 miljoen op. Als alleen nog gecertificeerde opvang een vergoeding krijgt, valt er 41 miljoen per jaar vrij. De werkgeversbijdrage is door de overheid onjuist ingeschat, zegt de MOgroep, waardoor er 180 miljoen per jaar extra is.

Ondanks die winst zal de overheid volgens de brancheorganisatie fors extra moeten gaan investeren in kinderopvang.