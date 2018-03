`Voorzichtig optimisme` over arrestatie Mladic

Belgrado, 11 sept. De hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal, Serge Brammertz, is ”voorzichtig optimistisch” over de mogelijke arrestatie van generaal Ratko Mladic door de Servische autoriteiten. Dat heeft hij gisteren gezegd na een bezoek aan de Servische aanklager die de Servische speurtocht naar Mladic leidt. De voormalige militaire leider van de Serviërs in Bosnië is na de arrestatie van Radovan Karadzic in juli de belangrijkste verdachte van het tribunaal die nog op vrije voeten is. Arrestatie van Mladic en van Goran Hadzic, een andere belangrijke verdachte, is van groot belang voor de Servische toenadering tot de EU.