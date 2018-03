Vijf arrestaties in drugszaak Albanië

Tirana, 11 sept. De Albanese politie heeft vijf belangrijke drugssmokkelaars aangehouden. De vijf beheerden een netwerk dat via de Balkan en Albanië heroïne smokkelde naar Italië. De afgelopen maanden werd op die manier al zo`n 450 kilo heroïne onderschept. Albanië is goed voor een kwart tot dertig procent van alle via de Balkan naar West- Europa gesmokkelde heroïne. De vijf gearresteerden worden ervan verdacht ook andere smokkelwaar via hun routes te hebben verscheept.