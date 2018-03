Veto Nederland tegen overleg Wit-Rusland

DEN HAAG. Nederland vetoot een voorgenomen gesprek tussen de Europese Unie en Wit-Rusland. Europees commissaris Ferrero-Waldner had de minister van Buitenlandse Zaken van Wit-Rusland, Sergei Martynov, uitgenodigd om volgende week in Parijs te komen praten over het verbeteren van de betrekkingen. De EU heeft eerder sancties tegen het land afgekondigd waaronder een inreisverbod voor een aantal autoriteiten. Martynov staat ook op deze lijst. Minister Verhagen (Buitenlandse Zaken) zei gisteren in de Tweede Kamer dat het vrijlaten van een aantal politieke gevangenen zoals onlangs is gebeurd voor Nederland, geen reden is het beleid nu al te versoepelen.