Zelfmoord is de voornaamste doodsoorzaak bij jongeren tussen de 15 en 34 jaar in China. Dat zegt de Chinese Organisatie voor Mentale Gezondheid. Op het platteland komt zelfmoord vaker voor dan in de stad en vrouwen plegen vaker zelfmoord dan mannen. Stress, depressies, sociale druk en ruzies zijn de belangrijkste redenen. (BBC)