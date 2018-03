Veel consumeren maakt kwetsbaar

140.000 kilocalorieën, oftewel 75 pakjes roomboter. Dat is de hoeveelheid energie die de gemiddelde Nederlander per dag verbruikt. Dat gaat niet alleen over de 2.000 tot 2.500 kilocalorieën die we van de dieetadviseur per dag mogen verorberen. Dat is maar één van die 75 pakjes roomboter. De overige calorieën gebruiken we om met onze auto naar het werk te rijden, naar zonnige vakantiebestemmingen te vliegen, om dvd’s te kijken of het huis te verwarmen. Kortom, om een modern leven te leiden zoals we dat graag doen.

Ten opzichte van onze prehistorische voorouders zijn we daarmee extreme grootverbruikers. Die namen naar schatting drie keer minder kilocalorieën tot zich in hun voeding, ondanks alle lichamelijk arbeid die moest worden verricht. Niet-lichamelijke energie was beperkt tot wat hout voor een vuurtje. Tegenwoordig hebben we de lichamelijke arbeid voor een groot deel uitbesteed aan machines die draaien op olie, gas, kolen of elektriciteit. Dat maakt alles veel gemakkelijker, dus doen we ook meer. Neem vervoer; als lopen je enige optie is, haal je het niet in je hoofd om naar Australië te gaan. Maar vliegend leg je in 4 minuten de afstand af waar een Vierdaagsewandelaar nog jaren over na praat. Het zorgt er allemaal voor dat we nu zo’n veertig keer meer energie nodig hebben dan een paar millennia geleden.

De komende tien weken bespreken we hier – onder de titel ‘Het ideale energiegewicht’ – de mogelijkheden om dit energiegrootverbruik te beteugelen. Want ons leven mag dan een stuk luxer zijn dan dat van onze voorouders, ons intensieve energiegebruik maakt ons ook kwetsbaar. Met onze huidige consumptie hebben we over 25 jaar de bodem bereikt van de Nederlandse gasvelden. Naarmate die voorraad slinkt, zullen we meer energie moeten importeren. De aanvoerlijnen voor ruwe olie worden ook steeds langer en kwetsbaarder. Niemand kan de gevolgen overzien van een blokkade van de zeestraat van Hormuz, tussen Iran en de Verenigde Arabische Emiraten, waar 40 procent van alle olietankers in de wereld doorheen vaart. Ook geeft importafhankelijkheid de grote energieleveranciers als Rusland een belangrijk machtsmiddel, wat de laatste maand opnieuw actueel is geworden rond de Europese reactie op het conflict in Abchazië en Zuid-Ossetië.

Dan is er het effect op onze eigen portemonnee. De stijgende vraag naar energie, met name in de groei-economieën van het Verre Oosten, leidt tot schaarste aan fossiele brandstoffen. Dat betekent hogere gas- en olieprijzen die de burger op zijn bord krijgt in de vorm van hoge energierekeningen en prijsstijgingen aan de pomp. Sinds 2003 zijn benzine en elektriciteit al 40 procent duurder geworden. En dat is eigenlijk nog weinig vergeleken met de vervijfvoudiging die de wereldmarktprijs voor ruwe olie heeft doorgemaakt, ook al lijkt deze opgaande trend de afgelopen twee maanden voorlopig gekeerd.

En natuurlijk mogen wij de effecten van klimaatverandering niet onvermeld laten. Na Nobelprijswinnaar Al Gore en zijn Inconvenient Truth kan niemand nog beweren niet op de hoogte te zijn van de nadelige gevolgen van de groeiende uitstoot van broeikasgassen. Een groot deel van die gassen komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen, waar de Nederlandse energievraag voor 93 procent voor van afhankelijk is. Hoe dikker de broeikasgasdeken om de aarde, hoe sneller de aarde opwarmt. En we kennen de gevolgen: poolkappen smelten, de zeespiegel stijgt, woestijnen rukken op en koraalriffen verdwijnen.

Onze energie wordt dus steeds duurder, verandert het klimaat en de levering wordt minder betrouwbaar. Het is tijd om actie te ondernemen. Er zijn grofweg drie mogelijkheden om onze energiehuishouding duurzamer in te richten. Allereerst het inzetten van CO2-neutrale energiebronnen, zoals zon en wind en volgens sommigen ook kernenergie. Vervolgens, zolang ze nog niet kunnen worden gemist, het zo schoon mogelijk aanwenden van de fossiele brandstoffen. En ten slotte het terugdringen van de energievraag, door de energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

Duurzame energiebronnen zijn helaas nog bijna altijd duurder dan energie uit kolen, olie of gas. En ook al worden deze fossiele brandstoffen steeds schoner ingezet, ze brengen voorlopig meer schade toe aan het milieu dan hernieuwbare alternatieven. Er is dus eigenlijk maar één type maatregel bekend die én goed is in economisch opzicht, én de energievoorzieningszekerheid verbetert én klimaatverandering tegengaat. Dat is energiebesparing.

De Amerikaanse energie-efficiënte expert Amory Lovins schreef ooit dat hij de Detroit Formation gevonden had, een nieuw olieveld goed voor vier miljoen vaten per dag, bijna twee keer de jaarproductie van Shell. Alleen kon dit olieveld niet conventioneel aangeboord worden met boortorens en ja-knikkers, maar zou het ‘gewonnen’ kunnen worden door alle Amerikanen over te laten schakelen naar auto’s met Europese efficiëntie.

Het probleem is natuurlijk dat de besparingen van één individu de wereldproblemen niet oplossen. Maar uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders energiebesparing belangrijk vindt en zich voorgenomen heeft er iets aan te doen. En met deze hele groep beginnen de besparingen flink op te tellen. Tijd dus om niet alleen iets te doen aan die 2.000 kilocalorieën aan energie die je eet, maar ook aan de 138.000 die je daarnaast nog weg snoept.

De komende maanden gaan we daarom op energiedieet. Dat dieet bestaat uit tips en trucs om energie te besparen en zo succesvol je ‘energiegewicht’ omlaag te brengen. Elke week focussen we op een besparingsthema. We nemen een kijkje in de keuken, waar tachtig euro per jaar te verdienen valt met het aanschaffen van een energiezuinige koelkast. We laten zien hoe je met dezelfde auto tot wel 10 procent minder kunt tanken. En we nemen de verwarmingsinstallatie onder de loep, waar mogelijk vijfhonderd kilo CO2-uitstoot bespaard kan worden door over te schakelen op een HR++ ketel. Kortom: we gaan sonjabakkeren met energie.

Wie wil afvallen, en wil weten of dat lukt, zal eerst zijn startgewicht moeten weten. Daarna kun je anders gaan eten, misschien meer bewegen en regelmatig op de weegschaal gaan staan om te kijken of de genomen maatregelen effect hebben. Voor het verminderen van je energiegewicht werkt het eigenlijk niet anders. Op www.energiegewicht.nl kun je aan de hand van je meterstanden, je autokilometers, vliegreizen en nog wat andere gegevens een startgewicht voor jezelf vaststellen. Aan de hand daarvan kun je zien of je ‘op gewicht’ bent of aan ‘energieovergewicht’ lijdt. De website geeft je niet alleen een overzicht van je totale energiegebruik, maar vertaalt dat ook naar euro’s en CO2-uitstoot.

Invullen dus. Dan beginnen we volgende week met diëten in de (bij)keuken, waar apparaten staan die ongeveer de helft van het huishoudelijk elektriciteitsverbruik voor hun rekening nemen.

Vul zelf je gegevens in op www.energiegewicht.nl