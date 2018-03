Van Zweden begint succesvol als chef- dirigent in Dallas

AMSTERDAM, 11 SEPT. Tijdens een galaconcert in Dallas begon Jaap van Zweden gisteravond officieel aan zijn chef-dirigentschap bij het Dallas Symphony Orchestra. Van Zweden, die eerder in Dallas optrad als gastdirigent, speelde eerst op zijn Stradivariusviool samen met de concertmeester het Concert voor twee violen van Bach, daarna dirigeerde hij de Vijfde symfonie van Mahler. De Dallas Morning News schreef vanmorgen over ”een verblindend debuut”. De lobby van de concertzaal was in Weense stijl gedecoreerd met versieringen in de vorm van enorme pauwen. Kaartjes voor het gala, inclusief cocktails en diner, varieerden in prijs van 1000 tot 25.000 dollar.