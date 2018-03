Uranium raakt ook ooit eens op

In de hernieuwde discussie over kernenergie blijft één vraag onbesproken. Ook uranium is een niet vernieuwbare grondstof. Evenals bij aardolie, zal dus ook de uraniumproductie vroeg of laat zijn maximum bereiken. Over het tijdstip waarop lijkt bij deskundigen groot verschil van inzicht te bestaan. Volgens de meest pessimistische schatting was de piek al in 1980, volgens de meest optimistische profeet is er een oneindige voorraad. In elk geval mag je veronderstellen dat de prijs van de grondstof aanzienlijk hoger zal blijken dan de voorstanders nu hanteren.