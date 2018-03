Uittreden is diefstal van rijksgelden

Woningcorporaties uit Den Helder en Ommen willen uit het publieke bestel stappen. Net zoals ooit Veronica het publieke bestel verliet om toe te treden tot de commerciële omroepen, willen deze corporaties ook niet langer een onderdeel zijn van een lange Nederlandse traditie waarin particuliere organisaties zich verantwoordelijk voelen voor publieke taken. Hun belangrijkste argument is dat ze in het huidige stelsel te veel beknot worden in hun handelen en dat de overheid hen oneigenlijk belast. Hebben we hier van doen met eigentijdse Robin Hoods of is hier sprake van diefstal van geld van de gemeenschap en de huurders?

Waarom willen deze corporaties uittreden? Buiten het bestel hebben ze meer vrijheid om hun taken uit te voeren. Erbuiten worden ze ook niet geconfronteerd met een overheid die hun vermogens afroomt. Volgens de corporatie uit Den Helder kunnen ze hierdoor minder investeren. Bovendien verzekeren ze dat ze geen onderdeel van het publieke stelsel hoeven te zijn om zich sociaal verantwoordelijk op te stellen. De argumenten klinken goed, maar snijden ze hout?

Allereerst het financiële argument. Het kabinet roomt per jaar 500 miljoen euro af. 500 miljoen euro klinkt fors, maar dit bedrag komt in een ander daglicht te staan als wordt gekeken naar de vermogensgroei bij de corporaties. De financieel toezichthouder heeft uitgerekend dat dit meer dan genoeg is om alle bouw- en wijkverbeteringsplannen te betalen en om reserves over te houden voor moeilijke tijden. En dan nog blijft er een vermogensovermaat over van 15 miljard euro.

De afroming dwingt de corporaties dus geenszins om uit het publieke stelsel te treden. Natuurlijk zijn er enkele corporaties die wel in financieel zwaar weer zitten. Maar als deel van dezelfde sociale beweging kunnen ze elkaar te hulp schieten. En als dat niet lukt is er een centraal fonds voor financiële ondersteuning.

Dan het argument dat de corporaties het publieke stelsel niet nodig hebben om zich sociaal op te stellen. Dat klinkt mooi, maar wat is de garantie van de huidige bestuurders waard als ze op enig moment worden vervangen? Welke zekerheid hebben de huurders en gemeenten dat deze nieuwe bestuurders zich committeren aan de sociale doelstellingen?

De argumenten om uit het publieke stelsel te treden zijn dus niet zo sterk. Terwijl er wel sterke argumenten bestaan tegen zo´n stap. Ten eerste: niet iedereen kan op eigen kracht op de vrije markt een woning bemachtigen. Daarom zijn de corporaties opgericht. In het huidige bestel maken corporaties afspraken met gemeenten. Afspraken over de te leveren prestaties. Dit systeem van convenanten en prestatieafspraken werkt niet ideaal, maar zorgt ervoor dat corporaties zich nog in enige mate publiek verantwoorden.

Hoe gaat dat gebeuren met corporaties die zijn uitgetreden? Huurders kunnen geen kant meer op als hun corporatie de buurt laat verpauperen. Huurders zijn vaak aangewezen op die ene corporatie die de woningen bezit in hun wijk. Hetzelfde geldt voor de mensen die op de wachtlijst staan voor een betaalbare woning of geweerd worden van de vrije markt. Als corporaties uit het publiek stelsel stappen, is de rol van de overheid uitgespeeld. Er is dan niemand meer die als tegenmacht kan optreden.

Een tweede bezwaar is dat vooral de rijke corporaties uit het bestel zullen stappen. Als dit gebeurt wordt het publieke stelsel synoniem voor de arme corporaties. Arme corporaties kunnen geen beroep meer doen op de solidariteit van hun rijkere collega’s. En daar worden de bewoners van de arme corporaties de dupe van. De noodzakelijke solidariteit, om in heel Nederland te kunnen blijven investeren in sterke en leefbare wijken en in goede, duurzame en betaalbare woningen, kan alleen bestaan als alle corporaties binnen het publiek bestel blijven.

Een derde argument tegen uittreden ligt in de historie van de corporaties. Ze zijn als particuliere organisaties opgekomen. Maar hun vermogen is voor een groot deel gebaseerd op de subsidies die ze van de overheid kregen en de penningen die de huurders hebben opgebracht. Corporaties hebben dit geld als het ware geleend. Als ze uittreden en dit vermogen meenemen is dat pure diefstal.

Het kabinet heeft het verzoek van de corporaties om het publiek bestel vaarwel te zeggen naar de prullenbak verwezen. Dat betekent echter niet dat we alles bij het oude moeten laten. Ten eerste is de verzelfstandiging van de corporaties, in de jaren negentig ingezet, nog niet afgemaakt. De strakke financiële banden zijn doorgeknipt. Maar er is nagelaten om voldoende tegenkracht op lokaal niveau en bij huurders te organiseren. Niemand kan ingrijpen als een corporatie onvoldoende presteert. Als ze bijvoorbeeld te weinig betaalbare woningen bouwt, onvoldoende doet aan de leefbaarheid van de buurt of de opvang van dak- en thuislozen. Wel zijn er knellende regels gemaakt die corporaties beperken in hun sociale werk. Zo mocht een corporatie de laatste buurtwinkel niet openhouden, terwijl, het voor de vele senioren in de wijk de enige voorziening dicht bij huis was.

De minister moet snel het corporatiestelsel moderniseren, zodat goed functionerende corporaties meer ruimte krijgen en corporaties die onvoldoende presteren sneller worden aangepakt. Corporaties die uit het publieke bestel willen stappen, moeten hun geld en woningen inleveren bij de corporaties die hun sociale wortels niet verloochenen.

Staf Depla is lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.Paul Depla was voorzitter van de verkiezingscommissie van de PvdA en is wethouder en locoburgemeester van Nijmegen.