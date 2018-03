Tweehonderd dvd?s op één schijf

Herbert Blankesteijn

Het gaat op de markt nog niet goed met Blu-Ray, de opvolger van de dvd. En misschien is dat maar goed ook, want de opvolger van Blu-Ray ondervindt óók vertraging. Er zitten – alweer – verschillende technieken in de pijplijn. Als het meezit kunnen er straks tweehonderd dvd’s op een schijfje.

Het Amerikaanse InPhase Technologies schermt al een tijdje met Tapestry, een nieuw soort schijf en bijbehorende brandapparatuur. Daarmee zou 1.000 gigabyte (GB) passen op een dvd-achtige schijf. Maar ondanks diverse aankondigingen is het nog niet zover. Tapestry zou werken met holografie, dezelfde techniek waarmee in de jaren tachtig mooie 3D-foto’s op glasplaten werden gezet.

Holografie is een fotografische techniek die driedimensionale illusies schept. Op een holografische afbeelding van een gezicht kan bijvoorbeeld de neus schuin van links en schuin van rechts worden bekeken. Een scherf of snipper van zo’n hologram werkt als een sleutelgat: door het fragment onder verschillende hoeken te houden kun je verschillende delen van het portret nog zien. Afhankelijk van de richting waarin je kijkt zie je dus andere informatie. Een Tapestry-schijf zou vele malen tegelijkertijd kunnen worden benut door laserlicht onder verschillende invalshoeken te gebruiken. Zo krijgt één dvd-achtige schijf de data-inhoud van tweehonderd schijven.

Tapestry wil nog niet doorbreken. De oorzaak is onbekend. Inmiddels hoor je steeds meer van de concurrerende twee-fotontechniek.

Bij het branden van data op de huidige dvd’s kan één foton of lichtdeeltje uit een laserstraal een lichtgevoelig molecuul in de schijf veranderen in een molecuul van een andere kleur. Dit kan overal gebeuren waar de laserstraal voorbij komt. Daarom is het van cruciaal belang dat een lens de laser heel goed concentreert op de plek en op de laag waar de data moeten komen. De optica stelt zo grenzen aan de hoeveelheid data op een laag en aan het aantal lagen. Tien lagen op een schijf lijkt de limiet.

Bij de twee-fotontechniek zijn de materialen en de laserstraal zo gekozen dat er twee fotonen tegelijk nodig zijn voor een fotochemische verandering. De kans dat dit gebeurt is overal bijna nul, behalve in het centrum van het brandpunt van de lens – een veel kleiner gebied dan in het vorige geval.

Dit levert een grote toename op van het aantal mogelijke lagen. Het Israëlische bedrijf Mempile dat deze techniek ontwikkelt, zegt al meer dan honderd lagen te kunnen krijgen op één schijf van ongeveer een millimeter dik, met in elke laag 5 GB (één dvd) aan data. Een team aan de universiteit van Californië in Irvine heeft deze zomer in Applied Optics gepubliceerd dat ze de tweehonderd lagen hebben gehaald. Dus ook hier is de schijf van 1.000 GB in zicht.

Nu nog bedenken wat we met al die opslagruimte moeten doen.

