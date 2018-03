Tweedimensionaal koopkrachtplaatje

Bestaan er bijstandsmoeders en ouderen met een klein pensioen die vliegvakanties boeken, naar hartelust goederen consumeren en in SUV’s rijden? En die dus vliegtaks, slurptaks en verpakkingstaks betalen? Jazeker bestaan die: in de rekenmodellen van het Centraal Planbureau (CPB) over de koopkracht.

Het theoretische gehalte hiervan is vrij groot. Toch weerhield dit Frits Wester van RTL NIeuws er deze week niet van om zwaaiend met deze CPB-tabellen een speldenprikje aan minister Bos (Financiën, PvdA) uit te delen. Wat bleek? Er zijn kwetsbare groepen die er volgend jaar in de koopkrachtmodellen van het CPB iets op achteruit gaan.

Ook al zegt de minister van Financiën nog zo vaak dat hij nooit koopkrachtgaranties voor n individuele gevallen kan geven, het was alsof een open zenuw getroffen werd. Politiek Den Haag is vlak voor Prinsjesdag koopkrachtgevoelig.

De PvdA is aan dat fetisjisme trouwens zelf medeschuldig. Tijdens vorige kabinetten deden de sociaal-democraten dapper mee aan de reidans om de koopkrachtpiramide.

Eveneens deze week presenteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn overzicht van de nationale economie in 2007. Het is behartenswaardige lectuur voor politici die op de barricade staan voor inkomensgelijkheid: „In Nederland zijn de inkomensverschillen internationaal gezien vrij gering”, aldus het CBS. Bovendien is het beschikbare inkomen van huishoudens in 2006 en 2007 „zeer sterk toegenomen”. „Dit is de koopkracht van ons allen samen”, schrijft het CBS er voor alle duidelijkheid bij.

De koopkracht in Nederland ontwikkelt zich al jaren heel gespreid en de inkomensongelijkheid is gering. Deze is sinds de jaren tachtig – toen de verschillen toenamen door de sanering van de verzorgingsstaat en de overheidsfinanciën – min of meer constant. De ‘gini-coëfficiënt’, de graadmeter voor inkomens(on)gelijkheid, behoort in Nederland tot de laagste van Europa, net boven die van Zweden, Denemarken en Oostenrijk.

Er zijn natuurlijk wel verschillen. Turkse en Marokkaanse Nederlanders, Groningers, Friezen, alleenstaande moeders, kleine zelfstandigen: ze staan er wat koopkracht en inkomen betreft slechter voor dan tweeverdieners, veertigplussers, Randstedelingen en ondernemers.

Maar per saldo zijn de verschillen klein. Dat blijkt ook uit het aantal ‘topverdieners’. In 2005 waren er 7.000 mensen met een besteedbaar inkomen boven de twee ton en 300.000 mensen een inkomen boven 50.000 euro. Het koopkrachtplaatje van dit land is zo plat als een dubbeltje.

Roel janssen