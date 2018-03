tv nieuws en documentaires

Fahrenheit 9/11Ned.3, 20.30-22.40u.

Fenomeen Michael Moore maakte met zijn gebruikelijke humor, vaart en suggestieve montage een documentaire als geleid projectiel richting George W. Bush. Een met veel retoriek gebrachte ‘J’accuse’ met overtuigende en minder overtuigende onthullingen over de roekeloze oorlog in Irak.

Andere TijdenNed.2, 21.25-22.00u.

Geallieerde heldenmoed en dan de dramatische nederlaag: de Slag om Arnhem is ideaal als onderwerp voor een film. Beroemd is Een Brug te ver uit 1977, maar Andere Tijden kijkt terug naar Theirs is the Glory. Een unieke oorlogsfilm met in de hoofdrol niemand minder dan de veteranen zelf.