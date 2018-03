tv film Confessions of a Teenage Drama Queen (Sara Sugarman, 2004) Net5, 20.30-22.15u. Lola (Lindsay Lohan) leert dat een verhuizing van New York naar het oersaaie Dellwood niet het einde van de wereld betekent en dat eerlijkheid het langst duurt. Ze breekt en passant het record van de meeste verkledingen in één film. PICTURED: Lola (Lohan) and her mother (GLENNE HEADLY) in a scene from Walt Disney Pictures CONFESSIONS OF A TEENAGE DRAMA QUEEN, directed by Sara Sugarman. The screenplay by Gail Parent is based on the novel by Dyan Sheldon. Jerry Leider and Robert Shapiro produce. The film is distributed by Buena Vista International. Permission is hereby granted to newspapers and magazines to reproduce this picture on the condition it is used in connection with direct publicity for the movie in which it appears and that it is accompanied by: "© 2004 Disney Enterprises, Inc. All rights reserved." All other uses require prior written consent of Buena Vista International.

Kraychyk, George