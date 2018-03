tv andere aanraders

Boys will be girlsRTL 5, 21.45-22.15u.

Nieuw Brits realityprogramma waarin in de vergetelheid geraakte ex-boybandleden proberen hun carrière nieuw leven in te blazen. Ze worden na een strenge selectie in een huis opgesloten en moeten na een afvalrace een meidenband gaan vormen. Het publiek mag niet weten dat de band The Honeytraps uit verklede mannen bestaat. De presentatie is in handen van Nathan Moore (zelf in de jaren ’80 lid van een boyband) en popproducer Olivier Behzadi. Erg fout, maar ook lekker Brits.