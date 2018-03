Topman Lehman heeft te lang gezwegen

Dick Fuld had niet zo lang hoeven wachten. Het stilzwijgen van de topman van Lehman Brothers deze zomer heeft ertoe geleid dat angst en gefluister de discussies over de in moeilijkheden verkerende Wall Street-firma hebben overheerst. De geruchten dat Korea Development Bank had besloten geen belang te nemen waren genoeg om de beurskoers van Lehman dinsdag onderuit te halen.

Bedrijven kunnen uiteraard niet ingaan op ieder gerucht dat voorbijkomt. En het vormgeven van de juiste transacties kost tijd als je onder vuur ligt. Maar het zwijgen van Fuld was wellicht begrijpelijker geweest als de verwachte kapitaalinjectie deel had uitgemaakt van een serie van onderling gerelateerde stappen in een ingewikkelde en precaire evenwichtsoefening – iets dat buiten de firma alom werd aangenomen. Volgens een rapport van Sanford Bernstein eerder deze week leek het alsof Lehman zijn hele divisie voor vermogensbeheer zou moeten verkopen en nog eens 7,5 miljard dollar zou moeten binnenhalen om in staat te zijn een afsplitsing van zijn vastgoedbezittingen ter waarde van meer dan 30 miljard dollar te financieren, zonder dat zijn schulden weer omhoog zouden gaan.

Maar nu blijkt zoiets ingewikkelds helemaal niet aan de orde te zijn. Lehman verkoopt slechts 55 procent van de vermogensbeheerdivisie, en dankzij enige boekhoudkundige trucs heeft de firma de inkomsten daarvan niet eens nodig om de afsplitsing van zijn vastgoedbezit te bekostigen. In de eerste plaats stelt de verkoop van een meerderheidsbelang de zakenbank in staat de resterende goodwill die verband hield met de overname van Neuberger Berman te elimineren. Daardoor wordt het aandelenkapitaal van Lehman met 3 miljard dollar uitgebreid.

Vervolgens gebruikt Lehman dat kapitaal en nog eens 4 miljard dollar om de afsplitsing van zijn vastgoedbezit te waarborgen. Het resterende aandelenkapitaal van de Wall Street-firma van 24 miljard dollar betekent dat haar hefboom, na de verwijdering van de problematische bezittingen uit de boeken, uitkomt op 11,3 maal – netjes binnen de doelstellingen. Alle inkomsten die voortvloeien uit de verkoop van het deel van 55 procent van de divisie voor vermogensbeheer – misschien 2,5 miljard dollar na belastingen – zouden dat nog verder omlaag kunnen brengen.

Lehman heeft in het derde kwartaal ook zijn kwetsbaarheid voor de hypotheekmarkt met bijna de helft teruggebracht. Daardoor zouden deze bezittingen zelfs nog een rendement van 12 procent opleveren als de helft van de hypotheken niet zou worden afgelost en het terugwinpercentage op slechts 40 procent zou liggen.

Met andere woorden: Fuld kan terecht claimen dat de firma veel minder risico zal lopen. Maar die boodschap kwam te laat voor de aandeelhouders, inclusief de werknemers, die de koers in een week tijd hebben zien halveren en dit jaar al met bijna 90 procent hebben zien kelderen. Nu vraagt Fuld hun opnieuw geduld te oefenen – er wordt nog onderhandeld over de belangenverkoop, en de afsplitsing van het vastgoedbezit zal niet eerder plaatsvinden dan in het eerste kwartaal van volgend jaar – hetgeen betekent dat er nog een keer sprake kan zijn van afschrijvingen. Meer duidelijkheid in een eerder stadium had de aandeelhouders kunnen overtuigen. Nu heeft Fuld met zijn eerdere zwijgzaamheid zijn eigen leiderschapsaanspraken ondermijnd.