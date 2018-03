Topless kruisigen is helemaal terug

Theater Theaterfestival TF, Amsterdam. Gezien: 8 en 10 sept.

En hup, daar hangt ze weer. De Madonna aan het kruis. De heropgeleefde interesse voor spiritueel theater is ook op het theaterfestival TF in Amsterdam te merken. Drie van de tien voorstellingen uit de hoofdselectie – door een jury uitgezocht als de mooiste van het afgelopen seizoen – hebben een religieuze lading. Tourniquet is een eredienst van Duivelaanbidders, Missie gaat over missionarissen in Congo, en in Kamp Jezus van Wunderbaum gaan acht ongelovigen op zoek naar een geloof.

Missie heeft de kale vorm van een lezing, en maakt toch een verpletterende indruk. Een kalende man met een hoog voorhoofd en een rode snor vertelt ons over zijn missiewerk als witte pater in Congo. In twee uur haalt hij alle ingesleten ideeën over missionarissen onderuit. Hij toont een dappere, onverschrokken, maar ook tragische man die werkt in gruwelijke omstandigheden. Geen dogmatische zielenherder, maar een pragmatische idealist die probeert te helpen, die een gemeenschap probeert op te bouwen terwijl die aan alle kanten wordt afgebroken.

Schrijver David Van Reybrouck, regisseur Raven Ruëll en de indrukwekkende acteur Bruno vanden Broecke maken een mens van de missionaris, misschien zelfs een held. Er zitten ongemakkelijke waarheden en meningen in de tekst, een wereldbeeld dat het onze niet meer is. Maar je kunt moeiteloos met deze missionaris meegaan en zijn gezag erkennen.

Van Reybroeck smeedt geestige, ontroerende, schokkende en wanhopige momenten meesterlijk aaneen. De pater vertelt bijvoorbeeld hoe hij Congolezen met Belgische voetbalspullen verleidde om een weg aan te leggen. Hij krijgt zijn weg, met als bijeffect een volledige voetbalcompetitie. Meteen daarna doet hij de lach verstommen door afgemeten te vertellen hoe het met zijn voetballende wegwerkers is afgelopen.

Missie is puur teksttheater over een oudere, hard werkende man die leeft op zijn geloof en zijn idealen. Kamp Jezus is beeldend muziektheater over de gepamperde nieuwe generatie die God noch ideaal kent. Kamp Jezus heeft losjes de vorm van een kerkdienst. De band GodSquad en de vijf acteurs brengen religieuze vocale muziek, progressieve orgelrock anno 1970 en een beukend rock-dancenummer à la The Prodigy.

Hoogtepunt is het live uitbeelden van de statiën: beelden van de kruisweg van Jezus. De spelers imiteren geestig de theatrale houdingen van de kerkschilderijen. Alleen is Jezus dit keer een mooi blond meisje dat topless aan het kruis hangt. Een ijzersterk beeld dat op een verrassende manier ook weer onderuit wordt gehaald. Kamp Jezus is geestig, verrassend, zit mooi in elkaar en bevat een paar sterke scènes. Maar je vraagt je wel af: waarom doen ze dit?

Na afloop in de lobby constateert actrice Maartje Remmers, die Jezus speelt, dat er op het festival nog een ander blond bloot meisje aan het kruis hing: Ragna Aurich in de voorstelling Tourniquet. Haar collega Walter Bart: „Wie laat zich tegenwoordig niet kruisigen? Madonna, Maartje, Ragna, iedereen is al geweest.” Casting director Hans Kemna wijst erop dat Lodewijk de Boer in de jaren zeventig al topless meisjes aan het kruis hing. Een mooie traditie.

