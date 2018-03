Tien kilometer diep begon ramp in Pompeï

Michiel van Nieuwstadt

Sinds de laatste uitbarsting van de Vesuvius, in 1944, verzamelt zich magma onder de bekendste vulkaan van Italië. Wetenschappers zouden graag voorspellen wanneer de vulkaan opnieuw tot uitbarsting komt, en hoe hevig de eruptie zal zijn. De levens van 700.000 omwonenden staan op het spel. Dergelijke concrete voorspellingen zijn niet makkelijk.

Toch verkrijgen vulkanologen meer inzicht in de krochten van de vulkaan aan de Baai van Napels. In het wetenschappelijke tijdschrift Nature presenteren Franse en Italiaanse wetenschappers vandaag een reconstructie van vroegere erupties van de Vesuvius. Ze stellen vast dat de magmakamer onder de vulkaan zich in de loop van tienduizenden jaren als een jojo op en neer heeft bewogen onder het aardoppervlak. De magmakamer is een reservoir met kolkend gesteente dat van boven openbreekt als een vulkaan tot uitbarsting komt.

Bij de zwaarste erupties van de Vesuvius, zoals de uitbarsting die in 79 n. Chr. Pompeï bedolf, lag het magmareservoir diep onder het aardoppervlak, schrijven zij: op circa tien kilometer. De druk kon daar enorm oplopen, wat resulteerde in een vernietigende gasexplosie waarbij een rookpluim tot meer dan tien kilometer de lucht werd ingeblazen en grote hoeveelheden steen in het rond vlogen.

De Vesuvius heeft niet alleen explosieve uitbarstingen gekend, maar ook kleinere, waarbij alleen een stroom gloeiend gesteente over de hellingen naar beneden rolde. Bruno Scaillet van het instituut voor aardwetenschappen in Orléans ontdekte dat de magmakamer onder de Vesuvius bij die lichte aardbevingen in het verleden meestal ondiep lag, op drie kilometer of minder onder het oppervlak.

Hij kon dat vaststellen door fenoliet te bestuderen, een gesteente dat ontstaat uit magma dat zich aan de bovenkant van magmakamers bevindt. Uit de samenstelling van fenoliet reconstrueerden Scaillet en zijn collega’s druk en temperatuur – en daarmee de diepte – van de magmakamers onder de Vesuvius bij zeven erupties, van 18.000 jaar geleden tot 1944.

De ontdekking van Scaillet dat de grootse erupties voortkwamen uit diepe magmakamers is enigszins verontrustend, omdat er aanwijzingen zijn dat er onder de Vesuvius ook tegenwoordig op vrij grote diepte een magmakamer is ontstaan.

Op acht à negen kilometer diepte bevindt zich een zone waar seismische golven, trillingen die ontstaan bij explosies of aardbevingen, zich maar moeilijk doorheen bewegen. Dat wijst op de aanwezigheid van vloeibaar gesteente en mogelijk een magmakamer. Zekerheid is met de huidige technieken niet te geven. Ook het bestaan van een ondiepe magmakamer valt niet uit te sluiten, reageert hij in een e-mail, want zo’n reservoir met een geschatte diameter van 300 meter valt met de huidige technieken niet op te sporen.

Scaillet waagt zich niet aan een uitspraak over de explosiviteit van de hedendaagse Vesuvius. Daartoe zou hij zeker moeten weten waar de magmakamer ligt. Ook is meer informatie nodig over de samenstelling van het vloeibare gesteente in dat ondergrondse reservoir.

De cruciale vraag is of het vloeibare gesteente rijk is aan ijzer en magnesium. Dat zijn metalen die het smeltpunt van de steenmassa verhogen, waardoor die als lavastroom naar buiten komt en niet in de vorm van rondvliegende puinblokken. Met de huidige technieken is het ijzergehalte van magma onder de Vesuvius echter niet te achterhalen.