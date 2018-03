Terrorisme is iets anders dan een hamburgerketen

bvWhere in the World is Osama Bin Laden?

Regie: Morgan Spurlock. *

De dreiging van internationaal terrorisme is toch iets anders dan een Big Mac. Dat lijkt documentairemaker Morgan Spurlock niet helemaal te hebben beseft. Na het grote succes van zijn film Supersize Me!, waarin hij McDonalds aanklaagde door te laten zien wat er met zijn lichaam gebeurde als hij alleen nog maar fast food zou eten, kiest hij in zijn nieuw film voor een vergelijkbare aanpak. Nu gaat hij op zoek naar Osama Bin Laden en bezoekt daarvoor onder meer Marokko, Egypte, Israël, Pakistan en Afghanistan; de lengte van die lijst geeft al aan hoe kortstondig die bezoekjes zijn.

De olijke toon is vergelijkbaar met Supersize Me! en ook in deze film draait alles weer om Spurlock zelf. Ongewild bevestigt hij alle clichés over de ugly American, die niet gehinderd door tact of kennis door de wereld dendert. Hij vuurt botte, grappig bedoelde, vragen af, voornamelijk op willekeurige voorbijgangers, maar ook op een familielid van Al-Qaeda topman Ayman al-Zawahiri. In de landen die hij bezoekt is terrorisme zo’n gevoelig onderwerp, dat al bij voorbaat vaststaat dat hij geen enkel resultaat zal boeken.

Tussendoor voert hij telefoongesprekken met zijn vrouw, die zwanger is van hun eerste kind, al wordt nooit precies duidelijk wat Spurlocks speurtocht naar de meest gezochte man ter wereld en zijn aanstaande vaderschap nu precies met elkaar te maken hebben.

De film begint met een zwaar aangezette cursus zelfverdediging. Spurlock leert welke kant je op moet duiken bij een granaataanval, en hoe je kunt zien of een reisgenoot alleen zwaargewond is of al dood. Dat is een scène die alle vrome praatjes die nog volgen over harmonie en begrip in de wereld, bij voorbaat teniet doet. De toon is gezet: buiten Amerika is de wereld helemaal niet pluis.