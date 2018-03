Terminaal, maar volgens verzekeraar kerngezond

Mijn man, lijdend aan fronto-temporale dementie, verkeert in de terminale fase en gebruikt vrijwel geen medicijnen meer en maakt geen enkel gebruik van fysiotherapie, artsenbezoek of behandeling in een ziekenhuis. Voor het Centraal Administratie Kantoor, Bijzondere Ziektekosten (CAK/BZ), is hij dus onzichtbaar of liever gezegd kerngezond. Tegelijkertijd zijn de kosten voor verpleging en verzorging heel hoog, tenminste als je zoals ik je partner thuis verpleegt omdat verpleeghuiszorg geen garantie is voor de beste behandeling.

Ik vraag me al langere tijd af waarom het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) niet wordt ingeschakeld voor het in kaart brengen van chronische zieken. Zonder indicatie kom je immers helemaal niet in aanmerking voor een vergoeding van langdurige zorg. Uiteraard worden er ook indicaties verstrekt voor een korte tijd of voor eenvoudiger handelingen, maar aan de hand van het zorgzwaartepakket moet het mogelijk zijn om de `echte` chronisch zieken eruit te filteren.