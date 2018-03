LJUBLJANA, 11 sept. Tennisser Robin Haase heeft zich gisteren geplaatst voor de kwartfinales van het challengertoernooi in Ljubljana. De Haagse tennisser won in de tweede ronde met 6-3 en 6-1 van de Oostenrijker Andreas Haider-Maurer. Haase maakt in Slovenië zijn rentree na een operatie aan zijn knie. Haase speelt in de kwartfinales tegen de Sloveen Grega Zemlja.