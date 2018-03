Televisie Voorkeur

actualiteiten

EénVandaag. Reportage volgt de burgemeester van Rolde die langsgaat bij ouders van kinderen die in het weekeinde de boel op stelten zetten. Ned.1, 18.20-18.45u.

Netwerk. Reportage over de burgemeester van Roosendaal die de hulp inroept van Den Haag om de overlast van drugstoeristen te bestrijden. Ned.2, 20.25-20.50u.

Nova/Den Haag Vandaag. Reportage over de huizen op de Amsterdamse Vijzelgracht die verzakken door lekkend water in een bouwput van de nieuwe metroverbinding, de Noord-Zuidlijn. Verder aandacht voor het nieuwe boek van de populaire Belgische schrijver Dimitri Verhulst, die eerder werd onderscheiden met de publieksprijs de Gouden Uil voor zijn roman De helaasheid der dingen.. Ned.2, 22.15-22.40u.

praatprogramma

De wereld draait door. Agnes Kant, fractievoorzitter van de SP, over Prinsjesdag, Pater Moeskroen en Peter Koelewijn over hun nieuwe single en regisseur Paul Verhoeven over zijn fascinatie voor Jezus van Nazareth. Steffie Kouters assisteert presentator Matthijs van Nieuwkerk. Ned.3, 19.30-20.20u.

De laatste show. Frieda van Wijck zapt door de actualiteiten met regisseur Jan Verheyen, wiens film Los Angeles in première gaat, met tv-maker en komiek Lieven Scheire, die alles komt uitleggen over de deeltjesversneller en met de Vlaamse cabaretier Wouter Deprez . Eén, 22.05-22.50u.

Pauw & Witteman. Paul de Leeuw praat over de viering van zijn 25-jarig jubileum, zijn eigen productiebureau en zijn salaris. Zwemster Marleen Veldhuis blikt terug op de Olympische Spelen, minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet komt vertellen over de rol van de ChristenUnie in het kabinet. Ned.1, 23.15-0.05u.

informatief

Reynebeau & Rotten. In het derde deel van de vijfdelige humoristische roadmovie gaan historicus en publicist Marc Reynebeau en punkzanger Johnny Rotten in Groot-Brittannië op zoek naar de grootsheid van de Britse cultuur. Canvas, 21.10-21.55u.

Andere tijden: De onbekende ‘Een brug te ver’. De slag om Arnhem is een ideaal onderwerp voor een speelfilm. Beroemd is Een Brug te ver uit 1977, maar dat is niet de eerste film over dit treffen. In de zomer van 1945 werd de film Theirs is the Glory opgenomen, een unieke oorlogsfilm, met in de hoofdrol de veteranen zelf. Bij Oosterbeek en Arnhem lagen drie maanden na de bevrijding bij de opnamen de sporen van de oorlog nog letterlijk op elke straathoek. Kogelgaten, ingestorte muren en daken, schuttersputjes, sporen van granaatinslagen… Er waren straten waar geen huis meer overeind stond. De verwoesting was totaal, kortom: een prachtig decor voor een oorlogsfilm, waarin geen acteurs soldaatje spelen, maar waarin échte militairen naspelen hoe ze nog geen jaar eerder vochten op leven en dood. In de documentaire ook een interview met een van de laatste Arnhem-veteranen, Hugh Ashmore (86), die als jonge luitenant een van de hoofdrollen speelde en gesprekken met Oosterbekers die als kind getuige waren van de filmopnames. Presentatie: Hans Goedkoop. Ned.2, 21.25-22.00u.

documentaire

Dan Cruickshank’s adventures in architecture. Cultuurhistoricus en schrijver Cruickshank zoekt wereldwijd naar mooie en merkwaardige gebouwen en monumenten. Afl.2, Death. Canvas, 21.55-22.50u.

De onzichtbare film: Het boek. Vierdelige serie over filmideeën en scenario’s die nooit werden verfilmd. Afl. 2. Babel, je moet alles weten. De Russische schrijver Isaac Babel schreef in 1939, niet lang voordat hij werd opgepakt en vermoord het scenario Oude Plein 4, een ironisch verhaal over de bouw van ’s werelds grootste luchtschip, waarin enthousiasme het wint van partijpolitiek. Rolf Orthel vertelt het levensverhaal van de schrijver. Ned.2, 22.50-23.55u.

drama

Spoorloos verdwenen. Dramaserie waarin een gespecialiseerd rechercheteam probeert een vermissingzaak op te lossen. Afl. De verdwenen baby. Wanneer een winkelende moeder haar baby even in de babywagen voor de drogist laat staan, verdwijnt het kind. Ned.1, 21.30-22.25u.

humor

Monty Python’s Flying circus. Britse sketchshow met John Cleese, Eric Idle, Michael Palin en anderen. Vanavond onder meer The Spanish Inquisition en de Smokesignal Version of ‘Gentlemen Prefer Blondes’’. Canvas, 22.50-23.20u.

muziek

Live from Abbey Road. Twaalfdelige reeks live-opnames van diverse artiesten en bands in de Abbey Road Studios in Londen. In elke aflevering komen drie artiesten of bands aan bod, die nummers spelen en tussendoor praten over muziek en creativiteit. Er wordt gewerkt zoals bij een echte studio-opname, met als enig verschil de aanwezigheid van de camera’s. In deze tweede aflevering: Kasabian, Josh Groban en The Good, The Bad and the Queen. Canvas, 23.20-0.10u.

sport

NOS Paralympische Spelen. Samenvatting van de wedstrijden van vannacht en vandaag tijdens de Spelen voor gehandicapten in Peking. Ned.2, 19.25-19.55u.

Paralympics. Aandacht voor wheelen, wielrennen (o.m. tandem) en zwemmen, vrije slag. BBC 2, 20.00-21.00u.