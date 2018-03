'Sportwereld heeft meer boegbeelden als Terpstra nodig'

Slechts 14 procent van de functies in bondsbesturen wordt bezet door vrouwen. En ook de meeste coaches van topsporters of teams zijn mannen. Volgens promovendus Inge Claringbould (48) komt dat doordat zowel mannen als vrouwen het idee hebben dat er in de besturen gelijke kansen zijn, maar dat veel vrouwen niet zitten te wachten op deze functies. „De hamvraag is dus waarom vrouwen geen zitting willen nemen in besturen”, zegt de auteur van Mind the gap.

Uit de enkele tientallen diepte-interviews die Claringbould met mannen en vrouwen in de sportwereld hield, blijkt dat de sportwereld in het algemeen en sportbesturen in het bijzonder, als het domein van mannen wordt beschouwd. „Wanneer een vrouw gevraagd wordt voor een functie in een sportbestuur, zit ze daar niet om te springen. Vrouwen zijn bijvoorbeeld bang dat ze alleen maar ingezet worden als secretaresse, en dat ze voor de vervelende klusjes opdraaien omdat mannen de ‘belangrijke’ dingen doen.”

Dat er zo geredeneerd wordt, komt volgens Claringbould door onbewuste denkpatronen over mannen en vrouwen. Zo worden sommige taken automatisch als mannelijk gezien. Hogere posities worden meestal met mannelijke eigenschappen in verband gebracht: doortastendheid, daadkracht, loyaliteit en rationaliteit. „Het lijkt neutraal, maar dat is het niet. Een mannelijke kandidaat die aan deze eisen voldoet wordt gezien als ideale kandidaat, terwijl een vrouw met deze kwaliteiten al snel de stempel van ‘bitch’ krijgt opgedrukt.”

Gelijke kwaliteiten worden dus niet gelijk beoordeeld. Claringbould legt uit dat het van het grootste belang is om deze onbewuste denkpatronen onder ogen te zien. „Als die patronen erkend worden, is het pas mogelijk er iets aan te veranderen”, zegt ze.

Maar als vrouwen niet in de besturen willen, is het toch eigenlijk geen probleem dat besturen voornamelijk uit mannen bestaan? „Jawel”, zegt de promovendus, want sportbesturen moeten een afspiegeling zijn van hun leden. „Er is geen objectiviteit mogelijk zonder representativiteit.” Er zijn ongeveer evenveel mannelijke als vrouwelijke sporters. Hoewel zich grote verschillen tussen de sporten voordoen, zou je die verhoudingen volgens Claringbould in de besturen terug moeten zien.

Een man kan volgens haar wél de belangen van vrouwelijke sporters behartigen, maar kan zich niet met hen identificeren. „Vrouwen komen toch met andere onderwerpen, die in een mannenbestuur minder snel besproken worden.” Voorbeelden daarvan zijn volgens Claringbould een beleid tegen seksuele intimidatie, veiligheid en positieve discriminatie in de sportwereld. „Zulke onderwerpen worden vaker door vrouwen geagendeerd.”

Claringbould vindt dat er niet slechts één vrouw tot een bestuur moet toetreden, maar dat er gelijk een aantal vrouwen moet plaatsnemen. „Als er maar één vrouw in een bestuur zit, durft ze niet snel met vrouwenonderwerpen aan te komen. Ze is waarschijnlijk bang om als feministe te worden neergezet. Dan is het van ‘daar heb je haar weer’. Met meer vrouwen is de drempel een stuk lager. Daar komt bij dat één vrouw niet snel ‘ja’ zal zeggen tegen een sportbestuur. Maar als er een aantal vrouwen plaatsneemt, is het een ander verhaal. De vrouwen kunnen zich dan identificeren met het bestuur. Het sportbestuur is dan gelijk geen mannenwereld meer.”

Dat coaches meestal mannen zijn, komt volgens Claringbould ook door onbewuste denkpatronen. Dat verklaart bijvoorbeeld waarom het nu nog onmogelijk is dat de coach van een mannenvoetbalelftal in de eredivisie een vrouw is. „Maar als iedereen zich bewust wordt van die denkpatronen, dan kan er misschien iets veranderen. De coach van het Nederlands voetbalelftal zou dan op termijn best een vrouw kunnen zijn. Al zal het nog een tijdje duren voordat die barrière is genomen.”

Een van de weinige sportbestuurders met wie vrouwen zich kunnen identificeren is Erica Terpstra, voorzitter van sportkoepel NOC*NSF. „Zij is een voorbeeld voor veel vrouwen die in sportbesturen plaats zouden willen nemen. Met nog twintig boegbeelden als Terpstra, zou er pas echt vooruitgang worden geboekt.”

De toekomst ziet er tamelijk rooskleurig uit. Claringbould werkt als coördinator van de masteropleiding Sportbeleid en Sportmanagement aan de Universiteit Utrecht. Daar zitten de mensen die over een aantal jaren de sportbesturen ingaan. Lachend: „De helft van onze studenten is vrouw, dus ik heb goede hoop.”