Somaliërs komen om in Golf van Aden

Tientallen Afrikanen zijn omgekomen in de Golf van Aden tijdens een poging om van Somalië naar Jemen te vluchten. Naar schatting twintig personen worden bovendien vermist. Dat blijkt uit onafhankelijk van elkaar uigegeven verklaringen van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG).

Volgens UNHCR zijn de lichamen van 26 migranten aangespoeld op de Jemenitische kust. Overlevenden hebben tegenover de vluchtelingenorganisatie verklaard dat bovendien twintig personen worden vermist. Volgens AzG zijn 29 lichamen aangespoeld van vluchtelingen die overboord waren gezet door smokkelaars. Daarnaast zijn ongeveer tien personen overleden aan boord waarna hun lichamen in zee zijn gedumpt, aldus AzG.

Duizenden Somaliërs ontvluchten ieder jaar het geweld in hun land door met behulp van mensensmokkelaars naar Jemen te varen. Ook veel Ethiopiërs wagen de overtocht. Vorige maand arriveerden volgens UNHCR meer dan 1.700 vluchtelingen in Jemen, bijna een verdrievoudiging vergeleken met augustus vorig jaar. Dit jaar zijn bijna 26.000 Afrikanen in Jemen geland, zijn er meer dan 200 overleden en worden er zeker 225 vermist, aldus UNHCR.

In Somalië zelf vielen gisteren zeker negen burgerdoden bij zware gevechten tussen islamitische opstandelingen en Ethiopische militairen. Ethiopië verdreef eind 2006 de islamitische opstandelingen die de hoofdstad Mogadishu en delen van zuidelijk Somalië in handen hadden. Inmiddels zijn de opstandelingen bezig aan een wederopmars. De slachtoffers gisteren vielen in Mogadishu.

De groeiende chaos in Somalië vergroot de speelruimte van piraten die schepen kapen om losgeld te verdienen. De zeerovers kaapten gisteren een Zuid Koreaanse bulkcarrier met 21 opvarenden, aldus het Internationaal Maritiem Bureau in Kuala Lumpur. Piraten houden momenteel zeker tien schepen met zeker honderdvijftig zeelieden gevangen. (Reuters, AP)