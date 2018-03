Schonere lucht door rookverbod

DEN HAAG, 11 sept. De luchtkwaliteit in de horeca is verbeterd na de invoering van het rookverbod. Dat meldden de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid vandaag. Voor het rookverbod was de gemiddelde hoeveelheid fijnstof 488 milligram per kubieke meter, na het rookverbod was dat teruggedrongen tot 54 milligram per kubieke meter. Overigens constateert de VWA dat bijna één op de vijf café-eigenaren zich niet aan het rookverbod houdt.