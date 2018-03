Scandinavische papierindustrie schrapt banen

Helsinki, 11 sept. De Finse papier- en kartonproducenten Stora Enso en UPM-Kymmene schrappen duizenden banen in een poging de winstgevendheid op peil te houden. De twee grootste papierproducenten van Europa maakten de plannen gisteren bekend. Bij Stora Enso, Europa`s grootste fabrikant van papier en karton, worden 1.700 banen geschrapt in onder meer Duitsland, Finland en Rusland. Daarnaast wordt de werkgelegenheid van 1.450 personen verplaatst. In totaal werken er 35.000 mensen bij Stora Enso. Bij UPM-Kymmene verdwijnen 1.600 banen, dat is ongeveer 6 procent van het totale personeelsbestand.