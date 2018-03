Saba hoopt op einde aan de vriendjespolitiek

Zijn brede glimlach reflecteert in het glas van de zwart-wit portretten aan de muur. Chris Johnson (30), politiek leider van Saba, wijst tussen de afdrukken van voormalige eilandraadsleden en gedeputeerden naar de foto van zijn vader. Will Johnson (67), priemende bruine ogen achter een ronde bril, was veertig jaar politiek leider van het rotsige eiland. Vorig jaar droeg hij het partijleiderschap van de Windward Island People's Movement over aan zijn zoon.

„Mensen denken dat mijn vader achter de schermen nog steeds aan de touwtjes trekt”, zegt Chris Johnson in de raadszaal van het Sabaanse bestuurskantoor, „maar als gedeputeerden nemen wij onze eigen beslissingen.” In de staatkundige onderhandelingen met Nederland – Saba wordt met de opheffing van het Antilliaanse staatsverband binnen enkele jaren opgenomen in het Nederlandse staatsbestel – vaart het eiland sinds vorig jaar een nieuwe koers. Waar Johnson sr., tot aan de dekolonisatiecommissie van de Verenigde Naties, streed voor het associatiemodel, dat Saba meer zeggenschap over interne zaken geeft, werken Chris Johnson en Bruce Zagers (27), aan integratie met Nederland. De jongemannen, als bestuurders te vergelijken met wethouders van een Nederlandse gemeente, hebben het protest bij de VN op een laag pitje gezet.

„Enorm stimulerend”, noemde premier Balkenende de bestuursstijl van de jonge garde op Saba begin dit jaar tijdens een bezoek aan de Antillen. De Koninkrijksministerraad, benoemde op voordracht van Antilliaanse politici, Jonathan Johnson (32) – neef van Chris – tot gezaghebber, een functie vergelijkbaar met een Nederlandse burgemeester.

„Zeker weten dat het hier beter wordt als we direct onder Nederland vallen”, zegt een jongen. „Dan is het hopelijk eens afgelopen met de vriendjespolitiek van de politici.” Aan het eind van de straat groet een Duitse hoteleigenaar zijn Franse gasten. „Hier krijgen vooral de buitenlanders en partijaanhangers een kans.”

Windwardside is traditioneel het domein van de witte Sabaanse families Johnson, Hassell en Peterson. Het dorp, waar karakteristiek witte Sabaanse cottages met rode daken en groene luiken pittoresk afsteken tegen donkergroene berghellingen, is nu ook het toeristencentrum van het eiland.

Vanaf het bergdorp gaat de weg richting de veel lager gelegen Sabaanse hoofdstad The Bottom, dat in koloniale tijden bekend stond als De Bodem. In het bestuurscentrum bevestigt Dave Levenstone (48) foto’s van een recent gehouden carnavalsoptocht op het prikbord.

Al jaren is hij politiek actief en een uitgesproken criticus van de Johnson-hiërarchie. Levenstone, wijst erop dat de Sabaanse bevolking bij een referendum in 2004 koos voor een directe band met Nederland, binnen het associatiemodel. „Vervolgens heeft Nederland onze leiders gedwongen integratie te accepteren. En voor Will Johnson was het feit dat een Johnson het eiland verder zou leiden belangrijker dan de ervaring van de persoon in kwestie.”

Toch lijken de meeste Sabanen de komende integratie met Nederland te hebben geaccepteerd. Ze spreken hoopvol over verbeteringen in de zorg en het onderwijs. Op Saba hebben de circa 1500 inwoners, veelal werkzaam als ambtenaren, bouwvakkers, vissers of in de toeristische sector, de beschikking over een school, een ziekenhuis en een luchthaven. De hiervoor benodigde middelen vanuit de Antilliaanse regering waren jarenlang gebrekkig, daar moet Nederland nu verandering in brengen. „Nederland doet ons niets cadeau”, zegt Levenstone. „Deze integratie betekent alleen dat Nederland eindelijk haar verantwoordelijk neemt binnen het koninkrijk. Maar de manier waarop is belangrijk, Saba moet niet compleet door Nederlanders worden overgenomen.”

Met Nederland komen wellicht ook het homohuwelijk, euthanasie en abortus, vrezen Sabanen. Maar in ieder geval een efficiënter belastingsapparaat. Ook de Nederlandse taal is een heikel punt. Staatssecretaris Ank Bijleveld (Koninkrijksrelaties, CDA) zei onlangs op Saba dat het Nederlands er een prominentere rol moet krijgen. Levenstone: „Ze maakt kleinerende grapjes over onze gedeputeerden die nog maar twee woorden Nederlands spreken. Dat vind ik beledigend.”

„Ach”, zegt Chris Johnson in het op het eiland gangbare Caraïbische Engels, „dat is het Nederlandse sarcasme.” Hij vervolgt: „De Nederlanders behoren tot de beste onderhandelaars ter wereld, het laatste dat zij willen is de boel hier overnemen. Wij zijn juist degenen die daarop aansturen, zodat alles vanaf het begin goed geregeld is. Wij pareren de Nederlanders door met ze samen te werken. Helaas ziet de bevolking dat niet als strategisch, maar als een zwaktebod.”

Een uur later staat Akilah Levenstone (31) voor de zwart-wit portretten aan de muur van de raadszaal. Bij de foto’s wijst ze haar oom aan. Ook Akilah Levenstone, achternicht van Dave en het enige oppositielid in de vijfkoppige Sabaanse eilandsraad, komt uit een politieke familie. Waar de Johnsons gewend zijn aan de macht, zitten de Levenstones traditioneel in de oppositie.

Levenstone maakt zich zorgen over mogelijke belangenverstrengelingen van de oude families. „De Johnsons bezitten veel onroerend goed op Saba”, zegt ze. „Als daarover afspraken met Nederland worden gemaakt dienen ze misschien eerst hun eigen belangen, voor die van het volk.”

Toen ze lijstrekker werd van de oppositionele Saba Labour Party, verloren zowel zijzelf als haar vader bijna hun baan als ambtenaar. Nu werkt ze in het kantoor van de eilandsecretaris. „Iedere vergadering moet ik van de gedeputeerden horen dat ik zo blij mag zijn dat ik mijn baan nog heb. Pure intimidatie. Hier is alles met elkaar verbonden, aan die vriendjespolitiek moeten een eind komen”.

Meer over het nieuwe Koninkrijk op nrc.nl/antillen