Russen landen in Venezuela

Caracas, 11 sept. Twee Russische strategische bommenwerpers zijn gisteren gearriveerd in Venezuela om mee te doen aan een vorige week aangekondigde militaire oefening. Volgens Russische analisten is het voor het eerst sinds de Koude Oorlog dat Russische strategische bommenwerpers landen in het westelijk halfrond. De oefening komt kort nadat de Verenigde Staten marineschepen naar Georgië hebben gestuurd in reactie op het conflict tussen dat land en Rusland over een opstandige Georgische regio. De Venezolaanse president Hugo Chávez zei te hopen in ”een van die dingen” [Russische bommenwerpers, red.] te kunnen vliegen.