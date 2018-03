Rechter bevestigt berisping Deloitte

Accountantsfirma Deloitte is vanmorgen door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in Den Haag in hoger beroep veroordeeld voor nalatige controle van de boekhouding van Ahold.

Bij het supermarktconcern uit Zaandam kwam in 2003 een omvangrijke fraude aan het licht. Het CBb heeft de verantwoordelijke accountant nu een schriftelijke berisping opgelegd. Volgens de rechter is Deloitte „ernstig tekortgeschoten” en heeft de accountant blijk gegeven van „een grote mate van passiviteit”.

De zaak tegen Deloitte is aanhangig gemaakt door de stichting SOBI, een belangenbehartiger van gedupeerde beleggers. In maart 2007 berispte de raad van tucht voor registeraccountants Deloitte al wegens „onvoldoende scherpe controle”. Zowel SOBI als Deloitte ging hiertegen in beroep.

Nu heeft de hogere rechtbank van het CBb Deloitte opnieuw veroordeeld, nu definitief en op een extra punt. Deloitte heeft volgens het CBb niet voldaan aan de Amerikaanse verslagleggingsregels bij de consolidatie van Aholddochter Disco. De accountant zette zijn handtekening zonder dat hij beschikte over een schriftelijke verklaring dat Ahold overwegende zeggenschap had over Disco.

Het CBb gaat daarnaast mee in het eerdere oordeel van de tuchtraad dat Deloitte bij de controle van Aholddochter US Foodservice steken heeft laten vallen. Sinds 2000 was bekend dat US Foodservice „fraudegevoelig” was en daarom had de accountant de controle, uitgevoerd door de Amerikaanse tak van Deloitte, nauwlettender moeten volgen.

Deloitte liet vanmorgen weten de uitspraak „zeer teleurstellend” te vinden.

