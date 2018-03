Radio Voorkeur

Theater van het sentiment. Een voorstelling in drie bedrijven waarin één dag uit de jaren 60, 70 of 80 geheel tot leven komt. Met de hoofdrolspelers, reportages, de mooiste muziek en herinneringen van de dag van toen. Vanavond een dag uit 1984. Radio 2, 20.05-23.05u.

OBA live. Regisseur Eddy Terstall vertelt over zijn film Vox Populi die tijdens het Nederlands Film Festival in première gaat. Na Simon en Sextet is dit het derde deel van zijn trilogie over dood, seksualiteit en de rechtsstaat. Anneke Dekkers over haar boek Gelukkig, ik ben een grijze muis! een provocatief zelfhulpboek voor middelmatige mensen. Rondeltafelgesprek over het democratische gehalte van de presidentskandidaten. Livemuziek van Katarina. Radio 5, 19.05-21.00u.

De Avonden. Gesprek met beeldend kunstenaar, film- en televisiemaker, tekstschrijver en musicus Dick Verdult alias Dick el Demasiado die vanaf deze week exposeert in de Annet Gelink Gallery in Amsterdam. Schilder Charlotte Lugt vertelt over de twee maanden durende worsteling met haar schilderij Nergensland. Schrijver Rashid Novaire over zijn roman Afkomst. Radio 6, 20.05-22.00u.