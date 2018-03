PvdA en GroenLinks willen SER-advies marktwerking

De Partij van de Arbeid heeft bij minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) gevraagd voorlopig af te zien van verdere marktwerking in de publieke sector. De fractie van de PvdA en GroenLinks in de Tweede Kamer willen eerst de Sociaal-Economische Raad (SER) om advies vragen over hoe in de toekomst publieke dienstverlening beter kan worden gewaarborgd.

„Als we eerlijke markten willen, dan moeten wij het eens worden over de wijze waarop wij de belangen van mensen – of ze nu consument, patiënt, leerling of werknemer zijn – het best kunnen borgen”, zei Kamerlid Mei Li Vos (PvdA) gisteren tijdens het debat in de Tweede Kamer over marktwerkingsbeleid.

Ter discussie stond een evaluatierapport van de minister over marktwerking in elf sectoren van de publieke sector, van luchtvaart tot telefonie en kinderopvang. Een van de belangrijkste conclusies van het rapport is volgens Vos dat er in het verleden „wat al te enthousiast is verzelfstandigd, geprivatiseerd en gedereguleerd”, daarbij volgens het Kamerlid niet gehinderd door kennis van zaken over hoe consumenten en bedrijven zich werkelijk gedragen.

Aangezien het kabinet bezig is om geleidelijk meer marktwerking in de zorg en in het onderwijs door te voeren, wil de PvdA meer helderheid hebben over wat de publieke taken zijn en hoe die gewaarborgd kunnen worden.

PvdA en GroenLinks hebben het presidium van de Tweede Kamer gevraagd een adviesaanvraag voor te bereiden voor de SER over hoe publieke belangen in de toekomst met marktwerking beter kunnen worden geborgd. Eerder deze week had FNV-voorzitter Agnes Jongerius in een brief aan de Kamer aangedrongen op verder onderzoek door de SER naar de gevolgen van marktwerking en naar garanties om publieke dienstverlening te garanderen. Uit andere onderzoeken naar marktwerking in Nederland en diverse Europese landen, blijkt volgens Jongerius dat marktwerking vrijwel in alle gevallen leidt tot verslechtering van arbeidsvoorwaarden. Handhaving van het minimumloon en naleving van collectieve arbeidsovereenkomsten zouden volgens de FNV-voorzitter bij marktwerkingsoperaties in de publieke sector meer gewicht moeten krijgen.

Het CDA wil de ingezette marktwerkingsoperaties voortzetten. Wel erkent de partij dat het in een aantal sectoren verkeerd gelopen is. Daarom moet volgens het CDA marktwerking alleen worden doorgevoerd waar werkelijk concurrentie mogelijk is.