Prioriteiten

Wat hebben mijn voorgangers uitgespookt? Al in de gang zie ik hoe verwaarloosd het huis is. Het gangkastje is bedekt met een dikke laag stof en op de lichtschakelaar heeft zich een plakkerig geel plakkaat gevormd. Vet vermengd met teer, concludeer ik, als ik de man aan tafel shag zie roken.

In het verbleekte tafelzeil zitten schroeiplekjes en rondom de handen van de man ligt een veld van tabaksdeeltjes. De man staart voor zich uit terwijl zijn bruingele vingers het vloei om de shag rollen.

Zijn rechteroog is troebel en vochtig, maar ook zijn linkeroog begint te tranen als hij begint te praten. „Mijn vrouw is er niet meer. Drie jaar geleden ging ze plotseling dood. In mijn armen.”

De tranen rollen onder zijn bril door in de boord van zijn overhemd. „We kenden elkaar achtenvijftig jaar. Nu zij er niet meer is, hoeft het van mij niet meer.”

Ik weet niet goed wat te zeggen. Ik kan moeilijk zeggen: dat kan ik me voorstellen. Ik kan me dat helemaal niet voorstellen.

Met mijn eigen record van nipt drie jaar ben ik nog maar een jong klimplantje, terwijl deze man samen met zijn vrouw tot een verstrengelde boom was vergroeid. Waarvan nu haar helft verrot en verdwijnt.

Ik zal het hier in elk geval eens opfrissen, denk ik. Het voelt als de enige hulp die ik de man kan bieden. Misschien is een vrouwelijke hand in dit huis een verzachting van zijn leed.

Ik maak aanstalten om op te staan als de man zegt „je mag ook blijven zitten hoor”.

Ik weet niet of hij het uit beleefdheid zegt of omdat mijn voorgangers zich zo lui hebben gedragen, maar ik antwoord beslist dat ik eerst flink ga boenen.

Vervuilde huizen zijn zalig om schoon te maken. Als ik denk aan het resultaat dat ik hier kan boeken begin ik me gehaast door het huis te bewegen.

De wc, waaraan zich wekenoude poep heeft gehecht, giet ik vol met bleek. Ik borstel tot de pot weer glanst en neem de bril en tegels rondom af met sop. De spiegel besproei ik royaal met glassex en wrijf ik op met een schone theedoek.

Op mijn knieën dweil ik de keukenvloer waarin een steeds duidelijker wordend patroon me aanmoedigt het sop nogmaals te verschonen.

De vetgele lichtschakelaars schuur ik net zolang tot ze egaal wit zijn. Als kers op de taart haal ik de stofzuiger uit de gangkast. Overal waar ik in het huis ga klinkt het bevredigende geluid van knisperend vuil in de metalen slang. Uiterst zelfvoldaan keer ik terug naar de woonkamer. De man zit er nog precies zo bij als ik hem heb achtergelaten. Hij staart glazig in de verte en rolt tabak in vloeipapier. Ik vraag me af of hij wel weet dat ik er ben.

„Kan ik nog iets voor u doen, de ramen misschien?”, verbreek ik de stilte.

De man kijkt op. Hij loopt naar de buffetkast en haalt een fotoalbum tevoorschijn. De handgreep van het buffetkastje heb ik net nog bevrijd van vingervlekken, maar de man ziet het niet. „Toe Jet, kom eindelijk bij me zitten. Jouw voorgangers luisterden tenminste naar me.”

Jet Berkhout