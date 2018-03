Premier Antillen teleurgesteld over Raad van State

WILLEMSTAD, 11 sept. De Antilliaanse premier Emily de Jongh-Elhage is teleurgesteld over het oordeel van de Raad van State dat de Nederlandse overheid een databank mag aanleggen met persoonsgegevens van Antilliaanse en Arubaanse probleemjongeren. Op deze wijze wordt de hele Antilliaanse bevolking ten onrechte gestigmatiseerd, schrijft ze in een brief aan premier Balkenende. Ze stelt dat er andere oplossingen zijn om de problematiek van Antilliaanse risicojongeren aan te pakken, ”zonder dat raciaal of etnisch onderscheid wordt gemaakt”. Het plan voor de databank is afkomstig van voormalig minister Rita Verdonk. De premier hoopt dat minister Ella Vogelaar (Integratie, PvdA) de databank niet invoert.