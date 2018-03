'Politiek neemt natuurbeleid niet serieus'

Het gaat wéér slecht met de natuur. Voor het tiende achtereenvolgende jaar staat in de Natuurbalans, het jaarlijkse rapport over de staat van de natuur in Nederland, dat het beleid voor natuur en milieu „onvoldoende” is om doelen te halen.

Het aantal inheemse planten en dieren is nog maar 10 tot 15 procent van alle populaties die in een ongestoorde, optimale situatie aanwezig zouden zijn. Vanaf 1990 zijn de oppervlakte van natuurgebieden, de omstandigheden in die gebieden en de ruimtelijke samenhang verbeterd. Maar deze gunstige ontwikkeling is de afgelopen vijf jaar „afgevlakt of tot stilstand gekomen”, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat de ecologische hoofdstructuur over tien jaar volgens afspraak is voltooid, is „niet waarschijnlijk”. Ook in de natuur van de Noordzee „is nog geen verbetering zichtbaar”. De Noordzee zou baat hebben bij beschermde gebieden, „waar zeedieren ongestoord kunnen opgroeien”. Greenpeace voert hiervoor dezer dagen omstreden acties.

De Natuurbalans is vandaag, samen met de Milieubalans, aangeboden aan de ministers Verburg (Natuur, CDA) en Cramer (Milieu, PvdA). En de Vereniging Natuurmonumenten is boos. Directeur Jan-Jaap de Graeff: „Ik vind het schandelijk dat tien jaar lang deze boodschap wordt uitgedragen, maar dat er van departementen steeds alleen een pacificerende reactie komt in de zin van: we werken eraan, het komt wel goed. Er moet nu eens een serieuze reactie komen.”

Het politieke en maatschappelijke klimaat is niet gunstig. „Er is de afgelopen maanden een jacht ontketend op het natuurbeleid, dat de boeren het werk onmogelijk zou maken en geen rekening zou houden met de voedselcrisis. Maar waar gaat het eigenlijk over? Over het omzetten van een paar procent landbouwgrond in natuur de komende twintig jaar, terwijl dagelijks landbouwbedrijven om allerlei andere redenen verdwijnen!”

Nederland moet nu „alle zeilen bijzetten”, vindt de organisatie. Het kabinet moet haast maken met het tegengaan van de verdroging van natuurgebieden. Verder moet het kabinet de kwaliteit van de Nederlandse wateren al in 2015 op orde hebben, volgens de normen van de Europese kaderrichtlijn Water, en niet pas in 2027, zoals het kabinet van plan is. Bovendien moet veel meer werk worden gemaakt van het inzetten van boeren en particulieren als natuurbeheerders. De belangstelling onder landgoedeigenaren moet worden vergroot, en boeren moeten in staat worden gesteld betere kwaliteit te leveren. De Graeff: „Wij hebben geen enkel bezwaar tegen het inzetten van boeren, maar ze moeten wel op strategische plaatsen worden ingezet, en niet zomaar ergens omdat hun dat toevallig zo uitkomt.” Te vaak wordt natuurbeheer door met name boeren gebruikt voor oneigenlijke doeleinden, vindt De Graeff. „De natuur is de patiënt. Het is goed dat er meer handen aan het bed van die patiënt komen. Maar het lijkt er soms op dat de zorg voor de patiënt vooral het welzijn van de dokter ten goede komt, en niet die van de patiënt.”

De onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving suggereren dat Nederland zich vooral moet concentreren op het beschermen van natuur die internationaal hoog staat aangeschreven, zoals heiden, duinen, Waddenzee, beken, moerassen en kwelders. De Graeff gelooft daar niet erg in. „Het is niet verstandig om het ene natuurgebied voorrang te geven boven het andere. Mensen die in de natuur vertoeven, vragen zich toch ook niet af in hoeverre deze natuur internationaal vermaard is? Mensen willen gewoon genieten van rust en ruimte. Natuur is geen luxe, zoals sommigen mensen schijnen te denken, maar een eerste levensbehoefte.”

Lees de Natuur- en Milieubalans via nrc.nl./binnenland.