Polen wil in 2011 euro invoeren

Warschau, 11 sept. Polen wil in 2011 zijn nationale munt, de zloty, inwisselen voor de euro. De Poolse minister-president Donald Tusk zei gisteren dat zijn regering de verantwoordelijkheid op zich neemt om het land in 2011 de eurozone in te loodsen. Om de euro te mogen invoeren moeten landen aan bepaalde criteria voldoen. Zo mag het begrotingstekort niet te groot zijn en moet de inflatie in bedwang zijn. Het Poolse begrotingstekort zal naar verwachting in 2009 onder de 1,3 procent uitkomen. Volgens het zogeheten Stabiliteitspact mag het begrotingstekort van landen binnen de Europese Unie niet boven de 3 procent uitkomen. Dit voorjaar was het begrotingstekort van Polen nog te groot.